הנרצחים בפיגוע במנצ'סטר: אדריאן דאולבי ומלווין קרביץ

משטרת בריטניה פרסמה הבוקר (שישי) את שמותיהם של שני הנרצחים במסע ההרג במנצ'סטר ביום הכיפורים - אדריאן דולבי, בן 53, ומלווין קרביץ, בן 66. שניהם חברי הקהילה היהודית שהיו במקום בזמן התפילה. אתמול הודיעה המשטרה כי המחבל בבית הכנסת במנצ׳סטר הוא ג’יהאד א־שעמי, בן ה-35, אזרח בריטי ממוצא סורי שנכנס לבריטניה כילד צעיר וקיבל אזרחות בשנת 2006. הרב הראשי של בריטניה, אפרים מירוויס תיאר את הפיגוע כ״תוצאה הטרגית של שנאת יהודים״.

משטרת בריטניה ציינה כי בדיקה ראשונית של הרשומות הראתה כי א־שעמי לא היה מוכר לכוחות הביטחון ולא היה חלק מתוכנית המלחמה־בטרור הבריטית שמנסה לזהות אנשים הנמצאים בסיכון להקצנה. עוד ציינה, ששלושה אנשים נעצרו בחשד למעשי טרור: שני גברים בשנות ה־30 לחייהם ואישה בשנות ה־60 לחייה.

הרב מירוויס אמר: ״זה היום שקיווינו שלעולם לא נראה, אך שבקרבנו ידענו שיגיע״. הוא שיבח את ״המנהיגות האמיצה״ של הרב דניאל ווקר, שזכה להערכה על מאמציו לשמור על בטיחות קהילתו בזמן שהמחבל ניסה לפרוץ פנימה.

https://x.com/i/web/status/1973855930388230379 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בפוסט שפרסם ברשת X כתב הרב מירוויס: ״כה זמן רב אנו עדים לגל בלתי פוסק של שנאת יהודים ברחובותינו, בקמפוסים, ברשתות החברתיות ובמקומות נוספים - וזו התוצאה הטרגית. זו לא רק מתקפה על הקהילה היהודית, אלא התקפה על יסודות האנושיות ועל ערכי החמלה, הכבוד וההערכה ההדדית שכולנו חולקים. יהי זכר הנספים לברכה, ולפצועים אחלמה מהירה״.

אתמול בריטניה הזדעזעה מהרצחם של שני בני אדם ופציעתם של שלושה נוספים בפיגוע טרור משולב שהתרחש במהלך תפילות יום כיפור, בבית כנסת אורתודוקסי בשם "הקהילה העברית היטון פארק" שנמצא במנצ'סטר.

א-שאמי הגיח עם רכבו לעבר המתפללים בבית הכנסת, יצא ממנו והחל במסע דקירות, כשהוא נושא עימו חגורת נפץ. הוא נוטרל וחוסל כעבור דקות ספורות. לאחר הפיגוע, הרשויות הורו על תגבור האבטחה של בתי הכנסת במנצ'סטר, וחלקם אף נסגר. עוד עלה, כי אומץ ליבם של המאבטחים והמתפללים בבית הכנסת, שמנעו מהמחבל מלהיכנס לתוך המבנה, מנעה אסון גדול יותר.

https://x.com/i/web/status/1973691472235925514 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

עד ראייה לפיגוע סיפר: "נעצרנו ברמזור במהלך נסיעה רגילה, והבחנו בבחור שוכב על הכביש כשהוא מדמם. אנשים שעמדו לצידו צעקו לנו - 'הוא בבית הכנסת'. בשלב הזה ראינו שהמחבל אוחז בסכין ומתחיל לדקור את החלון. המשטרה הגיעה תוך שניות למקום וכשהוא לא הקשיב להם - השוטרים ירו בו".

ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר כתב בחשבון ה-X שלו: "אני מזועזע מההתקפה בבית כנסת בקראמפסל. העובדה שזה התרחש ביום כיפור, היום הקדוש ביותר בלוח השנה היהודי, הופכת את המצב למחריד עוד יותר. מחשבותיי עם יקיריהם של כל הנפגעים, ותודתי לשירותי החירום ולכל כוחות ההצלה".