פוטין נגד אירופה: האם רוסיה ניסתה להתנקש בנציבת האיחוד?

מומלצים -

העוינות בין מדינות האיחוד האירופי לרוסיה עולה מדרגה, עד כדי מעשי איבה וחבלה - לכאורה. מטוס שהטיס את נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, סבל משיבושי ניווט קשים במכשירי ה-GPS שלו, כשניסה לנחות אתמול (שני) בבולגריה.

ה"פייננשל טיימס" הבריטי, שדיווח לראשונה על התקרית, ציין כי הטייסים נאלצו להנחית את המטוס באמצעות מפות נייר ישנות – כמו לפני עשורים, ובאיחוד האירופי הפנו אצבע מאשימה לקרמלין.

התקרית התרחשה כשהנשיאה עמדה לנחות בנמל התעופה הבינלאומי של בולגריה, פלובדיב, כחלק מסיור בין המדינות החברות בגוש, כדי לגייס תמיכה באוקראינה. הקרמלין כמובן, הכחיש. הדובר דמיטרי פסקוב אמר ל"פייננשל טיימס": "המידע שלכם שגוי".

לאחר שנחתה בשלום בבולגריה, פון דר ליין ביקרה במפעל לייצור נשק מתקדם כשהיא מלווה בראש הממשלה רוזן יליאזקוב. מאז תחילת המלחמה, פון דר ליין הביעה תמיכה חסרת פשרות באוקראינה, והיא בעד החרפת הסנקציות על רוסיה. בשבוע שעבר, נפגעו משרדי האיחוד האירופי בקייב בהפצצות רוסיות – באיחוד טוענים שהפגיעה לא היתה במקרה.

הדרמה הזו מתחוללת כאשר פוטין, אחרי הפסגה עם טראמפ באלסקה שהוציאה אותו מבידודו המדיני, שוהה בפסגת מנהיגי מדינות אסיה בסין. הוא נפגש שם עם נשיא סין שי, מנהיג צפון קוריאה קים וראש ממשלת הודו מודי. כשנשאל על התקרית בבולגריה, השיב באופן ציני-פוטיני די אופייני: "אנו רואים כל הזמן סוג של היסטריה שמתפשטת בטענה שרוסיה מתכננת לתקוף את אירופה. אני חושב שאנשים שפויים מבינים שזו פרובוקציה או חוסר יכולת מוחלט. כי כל אדם שפוי מבין בבירור שלרוסיה מעולם לא הייתה כוונה לתקוף אף אחד, אין לה כוונה כזו כעת ולעולם לא תהיה לה".

צפו בכתבה המלאה ששודרה הערב במהדורה המרכזית – בתחילת העמוד