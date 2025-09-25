ר"מ איטליה תתמוך בסנקציות על ישראל, ספינה תישלח למשט לעזה

מומלצים -

ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'יה מלוני, הבהירה בנאומה היום (חמישי) בעצרת האו"ם כי איטליה מתכוונת לתמוך בכמה מהצעות הנציבות האירופית לסנקציות על ישראל, אך אינה רואה בישראל את האחראית הבלעדית לעימות בעזה. מלוני הדגישה כי חמאס הוא זה שפתח את הלחימה, וכי המשט ההומניטרי לעזה "מסוכן וחסר אחריות".

שר ההגנה של איטליה, גווידו קרוסטו, הודיע ביום חמישי כי איטליה שלחה ספינת חיל הים שנייה לתמיכה במשט הסיוע הבינלאומי "סומד" שהותקף על ידי רחפנים בזמן שניסה להעביר סיוע לעזה.

קרוסטו הזהיר את הפעילים מפני התעקשות על ניסיון לשבור את המצור הישראלי, וקרא להם לקבל הצעה איטלקית למסור את אספקת הסיוע שלהם ולאפשר את חלוקתה בעזה על ידי הכנסייה הקתולית המקומית. "איננו יכולים להבטיח את שלומם של אזרחינו אם הם ייכנסו למים הטריטוריאליים של מדינות אחרות", אמר קרוסטו. "שלחנו ספינה אחת ואחרת בדרך, מוכנה לכל תרחיש", אמר קרוסטו בנאום לבית התחתון של הפרלמנט.

איטליה שלחה פריגטה ראשונה ביום רביעי, שעות לאחר ש-GSF הודיעה כי היא הייתה מטרה לרחפנים שהטילו רימוני הלם ואבקת גירוד, במים בינלאומיים במרחק 30 מיילים ימיים (56 ק"מ) מהאי היווני גאבדוס. ספרד החליטה גם לשלוח ספינת מלחמה צבאית כדי להגן על המשט.

נזכיר, כי מארגני המשט, המכונה "סומוד" - שפירושו "התמדה" בערבית - טענו אמש כי מספר סירותיהם הותקפו על ידי רחפנים מול חופי יוון. אחת הפעילות מסרה כי הסיוע הנישא על הספינות הוא אך ורק הומניטרי, ללא נשק, וכי "ישראל הורגת אלפי אנשים ומרעיבה אוכלוסייה שלמה". המשט משתמש בכ-50 סירות אזרחיות כדי לנסות ולשבור את המצור הימי של ישראל על עזה. עורכי דין ופעילים רבים, כולל פעילת האקלים השוודית גרטה תונברג, נמצאים על הסיפון.

שר ההגנה האיטלקי גינה את ההתקפות על הספינות והורה לכוון מחדש ספינת חיל הים האיטלקי למשט כדי להעניק סיוע אפשרי. המשט, שיצא בתחילת החודש מברצלונה עם טונות של מזון ותרופות, נאלץ לחזור עקב מזג אוויר קשה. כמו כן, שר ההגנה הודיע ​​כי איטליה תשלח ספינה שנייה של חיל הים ללוות את המשט הבינלאומי בדרכו לעזה. הדיווחים מציינים כי כמה מספינות המשט הבחינו בין 15 ל-16 רחפנים, ושמכשירי הקשר שובשו באמצעות השמעת מוזיקה רועשת, אך לא נגרמו נפגעים.