מלך ספרד לשעבר חשף: כך יריתי למוות באחי הקטן

מלך ספרד לשעבר חואן קרלוס, שפרש מהמלוכה ב-2014 וכיום חי בגלות בדובאי עקב טענות לשחיתות, חשף בספר שהתפרסם אתמול (רביעי) כיצד ירה למוות בטעות באחיו הקטן, בעת שהשניים שיחקו באקדח לפני כ-70 שנה.

חואן קרלוס, בן 87 כיום, נמנע לאורך השנים מלדבר על הטרגדיה שאירעה כשהיה בן 18, וכעת כתב כי הוא ואחיו, הנסיך אלפונסו, שנהרג בגיל 14, שיחקו באקדח אחרי שהוציאו את המחסנית - אבל לא ידעו שנותר כדור בקנה.

בספרו הוא מתאר כיצד השניים שיחקו בחדר בקומה העליונה עם אקדח בקוטר 0.22. בפרק בן שני עמודים בלבד שכותרתו "הטרגדיה", הסביר חואן קרלוס כי מחסנית האקדח הוסרה ולכן חשב שאין סכנה. "לא היה לנו מושג שנותר כדור בקנה", כתב המלך לשעבר, "ירייה נורתה באוויר, הכדור התנגש ופגע באחי במצחו. הוא מת בזרועות אבינו".