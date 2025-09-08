מקורב למקרון: "ישראל שוקלת לסגור את הקונסוליה שלנו בי-ם"

מומלצים -

המשבר מול צרפת נמשך: מקורב לנשיא צרפת עמנואל מקרון טען הלילה (שני) בריאיון לעיתון "לה-פיגרו" כי "משרד החוץ הישראלי הודיע ​​שהוא שוקל לסגור את הקונסוליה הכללית שלנו בירושלים".

הוא הוסיף: "היא הוקמה בחלקה המערבי של העיר בשנת 1843 ומטפלת בעניינים פלסטיניים במזרח ירושלים, יהודה ושומרון ורצועת עזה, שם עתידה לקום מדינה פלסטינית. במקביל, היא מטפלת ב-25 אלף צרפתים ישראלים החיים בחלק המערבי של העיר, אשר יסבלו מסגירה כזו".

"החוק חשוב, ובחוק, ירושלים היא קורפוס נפרד (כלומר, בעלת מעמד מיוחד)", הדגיש היועץ, "אנחנו יכולים לסרב לישראלים את הסגירה הזו. יש להם גם שגרירות בפריז - אם הם רוצים לשחק, אנחנו יכולים לשחק". בהמשך דבריו, התייחס לשיחות הגרעין עם איראן: "אנחנו עושים דברים חשובים מאוד למען ביטחון ישראל".

כאמור, בראיון שהעניק ל"לה פיגארו", ציין הדיפלומט מהקיי ד'אורסיי ציין כי צרפת "תנקוט צעדים נוקשים ביותר, אשר עקרונות אמנות המלחמה אוסרים עליי לדון בהם בשלב זה, אך שילכו רחוק יותר" מצעדי המחאה הרגילים. בין הצעדים האפשריים - סגירת הקונסוליה הישראלית בצרפת. "הקונסוליה שלנו בירושלים היא נציגות דיפלומטית מן המניין, לא קונסוליה פשוטה", חזר הדיפלומט תוך שהוא רומז כי הצעד הזה לא יספיק.

מקורות צרפתיים שצוטטו בידיעה ציינו כי בידי פריז ישנו מספר מועט יחסית של אמצעי תגמול. "ברמה הדו-צדדית, מנוף לחץ אחד יהיה גירוש דיפלומטים ישראלים מפריז", אמר דיפלומט צרפתי אחר, "זאת מכיוון שברמה האירופית - תגובת סנקציות נגד ישראל בלתי אפשרית כל עוד גרמניה והונגריה מתנגדות לכל צורה של תגמול".