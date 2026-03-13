המלחמה הישירה מול איראן חושפת בשעות אלו את קריסתה של הברית האירופית, שבוחרת לשבת כמשקיפה מהצד בעוד משטר הרשע מטהרן מאיים על שלום העולם כולו.

השתיקה הרועמת של בירות אירופה אינה רק כישלון מוסרי, אלא איום אסטרטגי ממשי על ישראל והעולם המערבי, שמוצאים עצמם בחוד החנית ללא גיבוי מהיבשת שחרתה על דגלה את לקחי מלחמת העולם השנייה.

המבחן הבינלאומי הגדול ביותר מאז אמצע המאה הקודמת מעלה תמונה עגומה של פיצול וחוסר אונים בקרב המדינות המובילות ביבשת. צרפת, שבעבר התיימרה להוביל קו מדיני וצבאי תקיף, הורידה ראש ונעלמה מהזירה המדינית, בעוד ספרד הגדילה לעשות ונקטה צעדים אקטיביים של הצבת מכשולים בפני צבא ארצות הברית הפועל במרחב. במקביל, בריטניה בחרה בעמדת ה"יציע", כשהיא צופה במתרחש מרחוק מבלי להפעיל את כובד משקלה הצבאי לבלימת התוקפנות האיראנית.

חולשתה של אירופה מיוחסת ללחצים פנימיים כבדים ולשינויים דמוגרפיים עמוקים שחלו ביבשת בעשורים האחרונים, אשר הותירו את מנהיגיה חסרי יכולת פעולה. הלך הרוח הנוכחי מצביע על כך שהנהגת היבשת שבויה בידי זרמים איסלאמיסטיים השוטפים את המדינות.