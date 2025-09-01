"חזרתי למראות הזוועה": דוד ד'אור הותקף בהופעה בפולין

מומלצים -

מפגינה פרו-פלסטינית התיזה צבע אדום על הזמר דוד ד'אור במהלך הופעתו אמש (ראשון) בוורשה. היא אחזה בדגל פלסטין, ניסתה לעלות על הבמה - ונגררה החוצה.

הזמר, שהעלה חלק מתיעוד האירוע לחשבון האינסטגרם שלו, כתב: "באמצע התפילה, אבינו מלכנו, כשאני מתפלל לשנה טובה ולשלום בעולם, עצמתי עיניים, כשלפתע הרגשתי מתז קר על הפנים, פקחתי עיניים למראה צבע אדום חזק, דמוי דם".

https://x.com/i/web/status/1962362222321041894

לדברי הזמר הישראלי, הצבע היה "על הבגדים, על פניי ועל הבמה והנגנים. רשימת השירים הייתה כמו מוכתמת בדם. בין שירים כמו 'שמע ישראל' ו'שמור על העולם ילד', כתמי צבע אדום שהחזירו אותי למראות הזוועה של שבעה באוקטובר".