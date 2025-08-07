הקרמלין אישר: טראמפ ופוטין ייפגשו בשבוע הבא

מומלצים -

רוסיה וארצות הברית הסכימו היום (חמישי) לקיים פגישה בין הנשיאים ולדימיר פוטין ודונלד טראמפ, כך אישר הקרמלין. המפגש יתקיים בימים הקרובים והצדדים החלו לעבוד על הפרטים. מיקום הפגישה טרם נקבע, וגם לא תאריך מדויק.

השליח האמריקני סטיב ויטקוף דחף לפגישה משולשת ניסה לדחוף לפגישה משולשת בהשתתפותו של נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי. אך נכון לעכשיו מוסקבה השאירה את הבקשה הזו ללא תגובה.

טראמפ חשף אתמול את תוכניותו לקיים את הפגישה בשיחה עם מנהיגים אירופאים. הפגישות מיועדות לכלול רק את שלושת המנהיגים, ללא עמיתים נוספים מאירופה. מהמדווח ב"ניו יורק טיימס", המנהיגים האירופאים שנכחו בשיחה בבית הלבן, הסכימו לתוכנית. זלנסקי, שנכח בשיחה עם טראמפ, אמר בהצהרה לאחר מכן כי עמדתו ועמדת המנהיגים היא ש"המלחמה חייבת להסתיים", אך עם "סוף הוגן".

ברשת החברתי Truth, עדכן טראמפ כי הפגישה בין ויטקוף ופוטין שנערכה ברוסיה ארכה מספר שעות. "לאחר מכן, עדכנתי כמה מבנות בריתנו האירופיות", כתב הנשיא, "כולם מסכימים שהמלחמה הזו חייבת להסתיים, ונעבוד לקראת כך בימים ובשבועות הבאים. תודה על תשומת הלב שלכם לעניין הזה!"