"יהודי מלוכלך, אהרוג אותך": חובש כיפה הותקף בצרפת
גבר יהודי בן 67 הותקף בשבת האחרונה בפרברי פריז • לפי החשד, התוקף התקרב אליו מאחור, הפיל אותו והכה בו באגרופים ובעיטות • במהלך התקיפה הוא גם השמיע איומים קשים - ואז נמלט מהמקום
גבר יהודי בן 67 הותקף בשבת האחרונה בפרברי פריז. לפי החשד, התוקף התקרב אליו מאחור, הפיל אותו והכה בו באגרופים ובעיטות. במהלך התקיפה הוא גם השמיע איומים קשים וצעק לעברו: "יהודי מלוכלך, אני אהרוג אותך", בטרם נמלט מהמקום.
על פי פרטי המקרה, הקורבן - חובש כיפה - יצא מעט לפני השעה שמונה בבוקר, לאחר שביקר בבית בנו לסעודת שבת. בדרכו חזרה לביתו, בעת שעמד בתחנת אוטובוס ברחוב פול-דומר, הותקף באלימות בשכונת מגורים שקטה.
הנפגע פונה לבית החולים, שם אושפז ונמצא תחת השגחה רפואית. עינו נפגעה בתקרית הקשה באופן חמור. גם בתקשורת הצרפתית הזדעזעו וסיקרו בהרחבה את הנושא.
