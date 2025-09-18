מקרון ורעייתו יספקו "ראיות מצולמות" כדי להוכיח שהיא אישה

מומלצים -

סערה בצרפת: נשיא צרפת עמנואל מקרון ורעייתו בריז'יט צפויים להציג בפני בית המשפט בארצות הברית "ראיות מצולמות ומדעיות" לכך שהיא אישה. עורך דינם אמר היום (חמישי) כי "המסמכים מהווים חלק מתביעת הדיבה של הזוג נגד הפרשנית הפוליטית קנדיס אוונס, בשל הערות שפרסמה".

עורך דינם של בני הזוג מקרון בתיק, טום קלייר, אמר בשיחה עם פודקאסט "Fame Under Fire" של ה-BBC כי "מקרון מצאה את הטענות 'מטרידות להפליא' וכי הן מהוות 'הסחת דעת' עבור נשיא צרפת".

נזכיר, בריז’יט מקרון הגישה תביעה נגד שתי נשים שהפיצו ברשתות החברתיות שמועות שקריות, שלפיהן היא טרנסג’נדרית. הטענות הכוזבות - כאילו רעיית נשיא צרפת, בת 72, נולדה כגבר ועברה בהמשך הליך להתאמה מגדרית - זכו לתפוצה רחבה, ואף התפשטו אל מחוץ לצרפת, עד לארצות הברית.

זו לא הסערה היחידה שהתעוררה השנה סביב הזוג כאשר בחודש מאי האחרון תועד הנשיא כשהוא חוטף סטירה מאשתו, בריז'יט, בעת שהשניים יצאו ממטוסם בוויטנאם. בהמשך, משרדו של מקרון פרסם תגובה לכך, בה המעיט בערכה של התקרית: "מדובר בריב לא מזיק בין בני זוג".