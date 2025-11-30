בעקבות לחץ ציבורי: בוטלה ההצבעה על שינוי שם פארק הרצוג בדבלין

אחרי ביקורת על המהלך, עיריית דבלין החליטה הערב (ראשון) לא לקיים את ההצבעה על שינוי שם פארק הרצוג בעיר. ההצבעה הייתה אמורה להתקיים מחר ובוטלה לעת עתה, אך יכולה לעלות שוב בעתיד.

כזכור, בסוף השבוע האחרון הוחלט במועצת העיר דבלין לשנות את שמו של פארק הרצוג בעיר, הקרוי על שמו של נשיא המדינה לשעבר ויליד דבלין, חיים הרצוג. ההחלטה על שינוי השם הגיעה בעקבות לחץ פרו-פלסטיני, ואף הוצע לקרוא לפארק על שמה של הינד רג'ב, הילדה הפלסטינית שנהרגה בלחימה ברצועה ושמה התפרסם בעולם.

ההצעה גררה לא מעט ביקורת מצד גורמים פוליטיים באירלנד, בהם גם ראש הממשלה מיכאל מרטין, שאמר: "ההצעה על שינוי שם הפארק תוביל למחיקת תרומתה העשירה של הקהילה היהודית באירלנד לאורך עשורים רבים, כולל בהשתתפותה במלחמת העצמאות של המדינה".

גם שרת החוץ האירית הלן מקנטי ביקרה את התהליך, אך בו-זמנית גם את מדיניותה של ישראל בעזה: "מר הרצוג הוא דמות חשובה עבור אנשים רבים, במיוחד עבור חברי הקהילה היהודית. הממשלה ביקרה בגילוי את המדיניות של ממשלת ישראל ובצדק, שינוי שם הפארק בדרך זו - אינו קשר לכך ואין לו מקום אצלנו". היא ציינה כי לדעתה "הליך השינוי לא צריך להימשך", וקראה לחברי המועצה להתנגד לו.

שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, אמר בתגובה לביטול ההצבעה: "באירלנד עדיין יש אנשים רציונליים ומתחשבים, כאשר החדשות בנוגע לשינוי שם פארק הרצוג עומדות להיסגר. יש לקוות שזה ישים קץ לצורה ממוקדת מאוד של קנאות שמקודמת על ידי כמה אנשים שצריכים להתבייש בעצמם".