מגדל היסטורי מימי הביניים קרס ברומא, פועל נפצע אנוש

פועל נפצע באורח קשה ועובד נוסף נלכד תחת ההריסות לאחר קריסה חלקית של מגדל מימי הביניים "טורה דיי קונטי" שנמצא בשיפוצים במרכז רומא, סמוך לקולוסיאום.

דובר מחלקת הכבאות הלאומית של איטליה, לוקה קארי, מסר לסוכנות הידיעות "רויטרס" כי "אנחנו מנסים לחלץ את הפועל בחיים, אך המצב מורכב בשל סכנת קריסה נוספת".

נשיא מחוז לאציו, פרנצ’סקו רוקה, מסר לכלי תקשורת מקומיים כי הפועל שפונה לבית החולים אינו במצב מסכן חיים. שני עובדים נוספים נפצעו באורח קל וסירבו לקבל טיפול רפואי.

לפי תיעודים שפורסמו מהתקרית, המגדל קרס חלקית לפחות פעמיים. מדובר במבנה היסטורי שגובהו 29 מטרים, ונבנה בתחילת המאה ה-13 על ידי האפיפיור אינוקנטיוס השלישי עבור משפחתו. במקור היה המגדל גבוה פי שניים, אך הוקטן בעקבות נזקים שנגרמו מרעידות אדמה במאות ה-14 וה-17.