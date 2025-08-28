לפחות 8 נהרגו במתקפה רוסית על אוקראינה

מומלצים -

מתקפה משולבת של רחפנים וטילים רוסית על בירת אוקראינה הלילה (חמישי), גרמה למותם של לפחות שמונה אנשים ופציעתם של 24 נוספים, כך לפי גורמים רשמיים באוקראינה.

בין ההרוגים היו שני ילדים, כך אמר שר הפנים איגור קלימנקו, בעוד המספרים צפויים לעלות. צוותי הצלה היו במקום כדי לחלץ אנשים שנתקעו מתחת להריסות. מדובר במתקפה הגדולה הראשונה של רחפנים וטילים על קייב מאז שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, נפגש עם נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, באלסקה מוקדם החודש כדי לדון בסיום מלחמת אוקראינה שנמשכת מעל לשלוש השנים.

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, עדכן בציוץ בחשבון ה-X שלו כי "כרגע בקייב, כוחות חירום מפנים את הריסות בניין מגורים רגיל לאחר תקיפה רוסית. מתקפה מסיבית נוספת נגד ערינו וקהילותינו. שוב הרג. למרבה הצער, לפחות 8 בני אדם מתו. אחת מהם ילדה. תנחומיי לכל משפחותיהם ויקיריהם. ייתכן שאנשים עדיין לכודים מתחת להריסות. עשרות פצועים. הטילים והרחפנים הרוסיים הללו היום הם תגובה ברורה לכל מי שבעולם, במשך שבועות וחודשים, קורא להפסקת אש ולדיפלומטיה אמיתית. רוסיה בוחרת בבליסטיקה במקום בשולחן המשא ומתן".

עוד קרא לתגובה מסין ומהונגריה ולסנקציות על רוסיה: "אנו מצפים לתגובה מסין למה שקורה. סין קראה שוב ושוב לא להרחיב את המלחמה ולהפסקת אש. אך זה לא קורה בגלל רוסיה. אנו מצפים לתגובה מהונגריה… והגיע הזמן בהחלט לסנקציות חדשות וקשות נגד רוסיה על כל מה שהיא עושה. כל המועדים כבר פגו תוקף, עשרות הזדמנויות לדיפלומטיה נהרסו. רוסיה חייבת להרגיש אחראית על כל מכה, על כל יום של מלחמה זו. זיכרון נצחי לכל קורבנות רוסיה!".

בעוד נראה כי הלחץ הדיפלומטי לסיום המלחמה רק צבר תאוצה לאחר הפגישה, רק פרטים מעטים עלו לגבי הצעדים הבאים. נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, מקווה שסנקציות האמריקניות על רוסיה יצליחו לשתק את הכלכלה הרוסית אם פוטין לא יראה רצינות לגבי סיום המלחמה.