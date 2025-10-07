ראש ממשלת בריטניה מאשים: "אנשים קוראים לרצח יהודים"

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, אמר היום (שלישי) לעיתון ה"טיימס" הבריטי כי הוא מאשים את אלו הקוראים לאלימות נגד יהודים ב"אובדן מוחלט של אמפתיה ואנושיות". הוא עוד אמר אמר כי "בריטניה הפכה אדישה לאנטישמיות".

סטארמר גינה בחריפות את ההפגנות המתוכננות ביום השנתיים לטבח שבעה באוקטובר, והאשים את המשתתפים בהן ב"חוסר כבוד לאחרים". הוא קרא למשטרה לאכוף את החוק במלוא החומרה נגד כל מי שקורא לאלימות כלפי יהודים. "זה לא מי שאנחנו כמדינה", הוא אמר.

היום צפויות להתקיים יותר מתריסר מחאות בקמפוסים של אוניברסיטאות ברחבי בריטניה, לציון שנתיים לטבח שביצע חמאס בשבעה באוקטובר.

"הרשו לי רק להבהיר זאת: אנשים ברחובותינו קוראים לרצח יהודים שמעולם לא פגשו, על משהו שהם לא אחראים לו. אובדן מוחלט של אמפתיה ואנושיות - לא בארץ רחוקה כלשהי - אלא ממש כאן בלב ארצנו", אמר ראש ממשלת בריטניה.

אחד משלל האירועים החולניים המתוכננים היום ברחבי העולם, היה "מכירת מאפים פלסטיניים" באוניברסיטת ליברפול. סטודנטים בלונדון צפויים להתאסף היום לצעדה גדולה בבירה.