נגד הזרם: זו המדינה שהצהירה - "לא נכיר במדינה פלסטינית"

שר החוץ גדעון סער ושר החוץ של דנמרק לארס לקה ראסמוסן ערכו היום (ראשון) מסיבת עיתונאים בירושלים. בפגישה הצהיר הנציג מקופנהגן כי מדינתו "עוד לא מוכנה להכיר במדינה פלסטינית".

ראסמוסן סייג את דבריו ואמר כי שלום במזרח התיכון חייב להיות מבוסס על פתרון שתי מדינות שחיות זו לצד זו. "אני לא נאיבי, יודע שזה יהיה קשה מאוד להשיג אך עלינו לעבוד לקראת זה", ציין, "בעיקרון אני מסכים עם דבריו של סער - שלא ראוי שתהיה הכרה במדינה פלסטינית ללא שלום, אך אפשר גם לומר מצד שני, שלא יהיה שלום אלה אם יהיה איזה שהוא חזון של מדינה פלסטינית", הוסיף.

לדברי שר החוץ של דנמרק, מדינתו לעולם לא תכיר במדינה פלסטינית שתונהג על ידי חמאס או כל ארגון טרור אחר, אלא בכזו שתכיר בישראל ותהיה דמוקרטית. סער אמר מצידו כי "המדינות שמכירות במדינה פלסטינית כעת מתעלמות מהעובדה החשובה - לא מגיע לרשות הפלסטינית מדינה. על אף התחייבותם בהסכמי אוסלו, הרשות לא נלחמה בטרור אף פעם, היא משלמת לטרוריסטים ולמשפחותיהם, היא מקדמת טרור ומלמדת בבתי הספר להרוג יהודים".

בפגישה נאמר עוד כי דנמרק קוראת לשחרור החטופים מעזה אך מודאגת מהמצב של העזתים ברצועה. "מהיום הראשון אמרנו שלישראל זכות להגן על עצמה, עם זאת, אנחנו מודאגים מאוד מהאסון ההומניטרי בעזה. לכן היום קראתי שוב לישראל להפסיק את הפעולה הצבאית בעזה, להכניס עוד סיוע. כמו כן, אני מודאג גם לגבי הרחבת ההתיישבות בגדה המערבית", אמר.

שני שרי החוץ שוחח על ההחלטה להקים צוות משותף שיעסוק בעניינים הומניטריים בעזה, בין היתר בפינויים רפואיים מהרצועה. לדביר סער, כניסת סיוע הומניטרי גרם לירידת מחירים ברצועת עזה. "המלחמה בעזה יכול להסתיים מחר בבוקר - אם יחזרו כלל החטופים, ואם חמאס יניח את נשקו. זה יבטיח את עתידה של עזה ושל העזתים, שישוחררו משלטון הטרור של חמאס".

השר מדנמרק הוסיף להתייחס לעניין: "מברך על כך שפתחנו צוות משותף העוסק בפינוי חולים מהרצועה, יש דאגה כללית באירופה על העניין ההומניטרי ועל עניין פינויי חולים מהרצועה. היה יותר קל אם הייתם נותנים לפנות חולים מעזה למזרח ירושלים, אבל אני לא יכול להכריח אותך לעשות את זה, על אף שזה יציל חיים. אנחנו חייבים לראות התקדמות קונקרטית בשטח בעניין סיוע, קיימת התקדמות אבל צריך עוד".

סער השיב כי בישראל בוחנים פינוי רפואי מעזה למדינות ערביות. הוא הראה נכונות והוסיף: "אנחנו פתוחים לעבוד יחד עם דנמרק והאיחוד האירופי".

"יש גל אובססיבי אנטי-ישראל באירופה. אירופה צריכה את ישראל כמו שישראל צריכה את אירופה", אמר סער במהלך הפגישה. הוא פנה למדינות אירופה ואמר: "ההכרה במדינה פלסטינית זו טעות ענקית. אי אפשר לנתק הכרה במדינה משלום - כי אם עושים זאת יהיה קשה יותר להגיע לשלום. הכרה במדינה פלסטינית מהווה פרס על 7 באוקטובר".

שר החוץ של דנמרק ציין כי הוא הגיע לישראל כחבר "אך אני גם חבר מודאג, שרוצה שישראל תשנה את כיוונה", אמר. הוא הוסיף שמדינתו מבינה את הדאגות הביטחוניות של ישראל ומגנה את 7 באוקטובר. "לא היתה מתקפה נוראית כזאת מאז השואה", אמר ראסמוסן. השר מדנמרק גם הודה כי "האיסלם הרדיקאלי הוא נושא שמדאיג את שתי המדינות שלנו".

לבסוף התייחס סער לסיפוח יהודה ושומרון. "תהיה החלטה, לא ארחיב בנושא. דיברתי על הנושא גם עם המזכיר רוביו בעת ביקורי בארצות הברית. כשתהיה החלטה - נודיע על כך", כך סער.