חשד למימון בלתי חוקי: פשיטה משטרתית על מטה מפלגת השלטון בספרד

משטרת ספרד פשטה היום (רביעי) על מטה מפלגתו של ראש הממשלה פדרו סאנצ'ס בחשד למימון בלתי חוקי. המשטרה חוקרת חשד למימון בלתי חוקי של פעילות מפלגת השלטון וערכה את הפשיטה כדי לאסוף מסמכים שונים הקשורים למימון פעולות המפלגה. יצוין כי החקירה נפתחה כחלק מפרשות שחיתות רחבות, שמערבות בכירים לשעבר במפלגה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

יצוין כי תיק החקירה עוסק בעבירות של פשע מאורגן, שוחד, גילוי סודות, השגת עדות כוזבת, האשמת שווא, זיוף מסמכים מסחריים, ניצול לרעה של סמכות, סוחרי השפעה ופשעים נגד מוסדות המדינה. כמו כן, צפוי כי שוטרים יגבו עדויות ממספר אנשים במהלך ההליכים.

מקורות משפטיים וחקירות מאשרים כי החקירה מתמקדת בתשלומים חשודים ממפלגת הפועלים הסוציאליסטית הספרדית (PSOE) לליירה דיאז ולמספר גורמים נוספים זאת על מנת לבצע קמפיינים של דיסאינפורמציה לכאורה נגד שופטים, תובעים ואנשי כוחות הביטחון, בין היתר. אותם מקורות, המכחישים כי עד כה התגלו ראיות כלשהן למימון בלתי חוקי של המפלגה הסוציאליסטית, מוסיפים כי תשלומים אלה לכאורה הוסוו בחשבוניות מזויפות. דייז אמרה לעיתון כי לא עודכנה כי הואשמה בקשר לאירועים אלה.

מונטסה מינגז, דוברת ה-PSOE, ביקשה להעביר מסר של "רוגע" ושיתוף פעולה במהלך ראיון ברדיו קטלוניה ביום רביעי האחרון: "המפלגה הסוציאליסטית שונה ממפלגת העם (PP), והדגמנו זאת בהזדמנויות רבות. אין כאן השמדת ראיות. לכן, כל המידע המבוקש יסופק", הצהירה.