שלוש ישראליות גורשו ממוזיאון במדריד בצעקות: "רוצחות!"

המוזיאון הלאומי לאמנות ריינה סופיה שבמדריד, הנמצא תחת סמכותו של משרד התרבות הספרדי, היה בסוף השבוע הזירה לתקרית אנטישמית בה היו מעורבים עובדיו ושלוש תיירות מבוגרות מישראל, אחת מהן ניצולת שואה.

כשמספר מבקרי מוזיאון שמו לב שהנשים ענדו פריטים עם כיתוב בעברית וסמלי מדינה כגון הדגל ומגן דוד, החלו הנוכחים להטריד את הישראליות ולצעוק עלבונות כגון "מטורפות רצחניות!" ו"רוצחות!".

במקום להנמיך את הלהבות או לחלופין לגרש את המבקרים האנטישמיים משטח המוזיאון הספרדי, החליט הצוות לבקש מהנשים היהודיות לעזוב את האתר הלאומי. הנשים לוו עלי ידי אישה ספרדייה שצילמה את האירוע.

בסרטון מהתקרית נראה קצין הביטחון, חמוש באקדח על ירכו, מתעקש שהנשים יעזבו מכיוון ש"חלק מהציבור מוטרד" מהידיעה שהן יהודיות. המאבטח הורה לשלוש הנשים המבוגרות להניח את חפציהן בצד או להסתיר אותם, שכן הוא האמין שלא ניתן להציג אותם.

הספרדייה שליוותה את הנשים היהודיות המבוגרות נותרה רגועה לאורך כל התקרית, אך גם אסרטיבית ומנומסת. "זה לא מקובל שאדם, שלא ביצע מעשה בלתי חוקי, יסבול מתקרית בסדר גודל כזה במתקנים רשמיים בתמיכת ממשלת ספרד", אמרה האישה ל-OKDIARIO, שהעדיפה להישאר אנונימית למען ביטחונה. "זה היה שערורייתי, בלתי נסבל" מתעקשת ילידת מדריד, שאומרת שהיא שוקלת להגיש תלונה רשמית.

בשנים האחרונות נקטה ממשלת ספרד בהובלת ראש הממשלה פדרו סנצ'ז גישה תוקפנית כלפי ישראל, לכאורה בעקבות המלחמה בעזה. בעוד שהרגש האנטי ישראלי בספרד גובר, שגריר גרמניה בישראל שטפן זייברט עמד לצד המבוגרות, גינה את המקרה וכתב ברשת החברתית X: "בושה שהמוזיאון לא הגן על המבקרות הישראליות".