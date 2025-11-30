העיירה סופוט הפכה לרשות המקומית הראשונה בפולין שמפסיקה את שותפותה כעיר תאומה עם ישראל עקב המצב בעזה, אותו היא מתארת ​​כ"רצח עם", כך דווח הבוקר (ראשון) בתקשורת הפולנית.

סופוט, עיר נופש מפורסמת לחוף הים הבלטי, קשורה לעיר הישראלית אשקלון מאז 1993. עם זאת, באוגוסט השנה, חברת מועצה ממפלגת השמאל "יחד" (רזם), ברברה בז'זיצ'קה, קראה לביטול השותפות עקב "רצח העם שביצעה ישראל בעזה".

היא ציינה כי סופוט ניתקה באופן דומה את שותפותה עם העיר הרוסית פטרגוף לאחר הפלישה המלאה של רוסיה לאוקראינה בשנת 2022.

דובר צה"ל

לאחר שרשויות העיר לא נקטו פעולה, בז'זיצ'קה השיקה יוזמה אזרחית - בתמיכת "יחד", אמנסטי אינטרנשיונל ופעילים פרו-פלסטיניים מקומיים - לאיסוף חתימות לתמיכה בהחלטה לסיום השותפות עם אשקלון.