מכבי תל אביב לא רצויה יותר: ההחלטה המקוממת באמסטרדם

עיריית אמסטרדם אישרה היום (שלישי) ברוב גורף שקבוצת הכדורגל "מכבי תל אביב" לא רצויה בעיר - כשנה אחרי המהומות האלימות שפרצו בתום משחק הקבוצה נגד קבוצת "אייאקס" ההולנדית.

המועצה הצביעה בעד הצעה של מנהיג מפלגת "דנק", שהר חאן והיא מתייחסת למועדוני ספורט שפועלים ב"התנחלויות בלתי חוקיות או בשטח כבוש", בנוסף לקבוצות בהן "לא יינקטו צעדים נגד ביטויים קיצוניים וגזעניים מצד הגרעין הקשה".

רק שלוש מפלגות - VVD, JA21, FVD ו-CDA הצביעו נגד. מכתב יישלח השבוע מטעם מועצת העיר לגופי הספורט KNVB ו-NOC*NSF עם בקשה "דחופה" לאסור על מועדונים מסוג זה להשתתף באירועי ספורט בהולנד.

רויטרס

ההצעה נבעה מדיון על אירועי הפרעות שהתרחשו בנובמבר בשנה שעברה, כאשר אוהדים ישראלים הותקפו בבירת הולנד. פוליטיקאים מקומיים רואים בעיקר באוהדי "מכבי" את האשמים, שכן מספר מהם התנהגו בצורה לא הולמת, כך לפי דיווח ב"טלגרף". מספר מפלגות הציעו מאוחר יותר כי לא היה צריך לאפשר למועדון הישראלי להגיע לאמסטרדם.

המועדון אינו משחק או מתאמן בהתנחלויות בלתי חוקיות, אך לדברי חאן, אוהדיו ידועים כגזענים וקיצוניים. "הגרעין הקשה תומך ברצח עם", אמר, "זו סיבה מספקת". ראש העיר פמקה הלסמה הודיעה ביוני האחרון כי לא תזמין שוב את אוהדי מכבי תל אביב בקרוב.