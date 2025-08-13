טראמפ, זלנסקי ומנהיגי אירופה בשיחה: "תקווה לשלום"

מומלצים -

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ ונשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי קיימו הערב (רביעי) מסיבת עיתונאים משותפת בברלין, לאחר שיחה וירטואלית עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ומנהיגי אירופה - כהכנה לפסגה הצפויה בין טראמפ לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין, שתתקיים בבסיס הצבאי אלמנדורף -ריצ׳רדסון שבאקנורג׳, אלסקה.

כמו כן, ברשת CBS דווח כי נבחנת אפשרות לפגישה משולשת של טראמפ, פוטין וזלנסקי כבר בסוף השבוע הבא.

בפסגת המנהיגים היום, נשיא צרפת עמנואל מקרון אמר כי טראמפ מעוניין להשיג הפסקת אש במלחמה באוקראינה במהלך הפגישה עם פוטין, והבהיר כי לא התקיימו שיחות רציניות על חילופי שטחים, אך "שום דבר אינו מחוץ לשולחן" לגבי סנקציות נוספות על רוסיה.

מרץ הדגיש כי "אין שאלה של הכרה משפטית בשטחים שרוסיה מחזיקה" וציין שטראמפ "חולק במידה רבה את עמדותינו בנושא". לדבריו, הפסקת האש תהיה בעדיפות גבוהה בפסגה.

זלנסקי הצהיר כי "לא יכולה להתקיים פגישה בלי אוקראינה", קרא להטיל סנקציות נוספות על רוסיה, והביע תקווה שהפסקת האש תהיה נושא מרכזי בשיחות באלסקה.

נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין אמרה לאחר השיחה: "היום אירופה, ארה"ב ונאט"ו חיזקו את המכנה המשותף למען אוקראינה... איש אינו רוצה שלום יותר מאיתנו - שלום צודק ובר-קיימא". מזכ"ל נאט"ו, מארק רוטה, הוסיף: "מאוחדים במאמץ לסיים את המלחמה".

בבריטניה הדגיש ראש הממשלה קיר סטארמר: "התמיכה שלנו באוקראינה בלתי מתפשרת - גבולות בינלאומיים אינם יכולים להשתנות בכוח".

לאחר מכן, סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס הצהיר כי "שוחחתי לפני זמן קצר עם הנשיא טראמפ, הוא אמר לי שהמשימה שלו היא להביא שלום לאירופה שוב".