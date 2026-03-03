צרפת הודיעה היום (שלישי) כי היא מתכננת לשלוח סיוע לקפריסין של מערכות נגד טילים וכטב"מים לאחר שהאי הותקף ע"י איראן, כך דווח בכלי תקשורת בקפריסין. במקביל, שר החוץ הצרפתי ז'אן-נואל בארו אמר: "צרפת מוכנה להגן על שותפותיה אם יבקשו עזרה".

פיצוצים נשמעו בקפריסין גם הבוקר, בעוד מבצע "שאגת הארי" באיראן נכנס ליומו הרביעי. נזכיר כי השבוע יוון הודיעה גם היא שתסייע להגן על קפריסין.

בארו הוסיף כי ישנם 400 אלף אזרחים צרפתים באזורים שנפגעו במהלך המבצע במזרח התיכון. "אנו מוכנים להחזיר את האזרחים הצרפתים הנמצאים בסיכון הגבוה ביותר. העדיפות היא ביטחון אזרחינו והפחתת הסכסוך".

שני כלי טיס בלתי מאוישים יורטו גם אתמול (שני) כשהיו בדרכם לעבר בסיס חיל האוויר המלכותי הבריטי אקרוטירי שבקפריסין, שם האשימו את חיזבאללה בשיגורם. "כל האינדיקציות מצביעות על כך", נמסר.

האירוע התרחש בסמוך לאחד הבסיסים האסטרטגיים החשובים של בריטניה במזרח הים התיכון. הבסיס משמש את בריטניה לפעילות צבאית ואווירית במזרח התיכון ובאזור הים התיכון, ונחשב לנכס אסטרטגי מרכזי של לונדון מחוץ לגבולות הממלכה המאוחדת. כל ניסיון פגיעה בבסיס עלול לשאת השלכות מדיניות וביטחוניות רחבות.

גם ביום ראשון אישר גורם ביטחוני ל-i24NEWS כי איראן שיגרה טילים למרחב קפריסין - שנחתו בים. מוקדם יותר היום שר ההגנה של בריטניה חשף כי שני טילים איראניים שוגרו לעבר קפריסין, שם מוצבים אלפי חיילים בריטים.