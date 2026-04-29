שני יהודים נפצעו קשה לאחר שנדקרו היום (רביעי) בסכין מחוץ לבית כנסת בשכונה החרדית גולדרס גרין שבצפון-מערב לונדון, הדוקר נעצר לאחר שנוטרל. המשטרה המקומית חושדת כי מדובר באירוע על רקע לאומני.

על פי עדי ראייה, הדוקר נראה כשהוא רץ לאורך דרך גולדרס גרין כשהוא חמוש בסכין ומנסה לדקור חברי קהילה יהודית. אנשים בארגון שומרים הגיבו מיד ועיכבו את החשוד. המשטרה הגיעה והשתמשה באקדח טייזר על מנת לנטרל את הדוקר, והוא נעצר.

סגנית שר החוץ שרן השכל אמרה בתגובה: "זוהי תוצאה בלתי נמנעת של מדיניות המעניקה רוח גבית ומעודדת בפעולותיה גורמים איסלמיסטיים קיצוניים, ומערערת ישירות את ביטחון הקהילה היהודית. על ממשלת בריטניה להכיר באחריותה כלפי היהודים החיים בממלכה ולפעול ביד קשה נגד האנטישמיות הגואה, מתוך הבנה שרטוריקה אנטי-ישראלית הופכת לאלימות פיזית, לפיגועי טרור ברחובות ולרצח חפים מפשע".

יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, יעקב חגואל, הנמצא כעת בלונדון, מציין: "השלטונות בבריטניה אחראיים לביטחונם של היהודים החיים במדינה כמו על כל אזרח אחר. ההסתה כלפי יהודים עולה בדם יקר, ואנו רואים את אותותיה ממש כעת, כאן ברחובות לונדון. אנחנו פועלים יחד עם הרשויות כדי למגר את התופעה הנוראה הזו על מנת לאפשר ליהודים בכל העולם להלך בביטחה ובשלום".

האירוע מגיע שבוע אחרי שני פשעי שנאה שכוונו נגד הקהילה היהודית בלונדון, בהם ניסיון להצתת בית הכנסת "קנטון יונייטד", וניסיון הצתה במבנה ששימש בעבר ארגון צדקה יהודי באזור אחר בצפון־מערב לונדון. בחודש שעבר ארבעה אמבולנסים של ארגון הצלה יהודי בשם "הצלה נורת'ווסט" הפועל בלונדון הוצתו מחוץ לבית כנסת בעיר.