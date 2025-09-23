דיווח: רחפנים שיבשו את פעילות שדות התעופה בדנמרק ונורבגיה

מומלצים -

שדה התעופה קופנהגן נסגר אתמול (שני) למשך כמעט ארבע שעות בעקבות תצפיות על רחפנים בשטח, ועצר את כל ההמראות והנחיתות. גם שדה התעופה באוסלו, נורבגיה, נאלץ לסגור את המרחב האווירי למשך כשלוש שעות בעקבות דיווח דומה - ושני השדות נפתחו מחדש הבוקר.

במהלך השיבוש בקופנהגן, שהחל ב־20:26 (שעון מקומי), הוסטו כ־50 טיסות לשדות חלופיים. המשטרה המקומית מסרה כי נראו שניים עד שלושה רחפנים גדולים סמוך לשדה, אך אלה נעלמו מבלי שנמצאו. "פתחנו בחקירה אינטנסיבית כדי לקבוע מה מקור הרחפנים ומה טיבם", אמר סגן נציב המשטרה יאקוב הנסן.

גם בנורבגיה, המרחב האווירי באוסלו נסגר מעט אחרי חצות ונפתח מחדש ב־03:22 לפנות בוקר. כל הטיסות הופנו לשדות אחרים. הרשויות בשתי המדינות הודיעו כי ישתפו פעולה כדי לבדוק אם יש קשר בין המקרים.

בקופנהגן הזהירו כי גם לאחר פתיחת השדה צפויות עדיין עיכובים וביטולי טיסות.

המקרה מצטרף לשורת שיבושים שחוו בימים האחרונים שדות תעופה באירופה: בשבוע שעבר מתקפת סייבר פגעה במערכות הצ'ק־אין והעלייה למטוס שסיפקה חברת קולינס איירוספייס, והשביתה את הפעילות בהית'רו שבלונדון ובשדות נוספים בברלין ובבריסל.

ב־2018, תצפיות רחפנים דומות בשדה גטוויק בלונדון גרמו לשיבושים חמורים והשביתו מאות טיסות בעונת החגים.