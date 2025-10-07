"הם מצדיקים רצח עם": יהודיה גזרה את סרטי החטופים בלונדון

הרשת סוערת בעקבות תיעוד של אישה, שבסרטון שלה שהופץ היום (שלישי) היא תועדה בבריטניה גוזרת סרטים צהובים, שנקשרו למען החטופים ולציון יום השנה השני לטבח שבעה באוקטובר. ברשתות החברתיות היא זוהתה בתור נדיה יהלום סוויטאט, חוקרת דוקטורט במרכז למחקר וחינוך באוניברסיטת וסטמינסטר שבלונדון, הנשואה לשחקן פלסטיני.

כאמור, האירוע התרחש בגבעת מוסוול שבלונדון. עוברי אורח אשר צפו במתרחש התעמתו איתה - להם היא השיבה כי הם מוזמנים להתקשר למשטרה. "הסרטים מצדיקים רצח עם", אמרה. יהלום, היא אמנית פרו-פלסטינית שעבודתה מתמקדת ב"רדיפות וחיים על-טבעיים". היא בנוסף המייסדת השותפה של "סארח קולקטיב", ארגון אמנים ליצירות ניסיוניות מ"פלסטין", דרום-מערב אסיה וצפון אפריקה.

לאחר העימות בין הצדדים, ברחוב פורטיס גרין שבגעת מוסוול, מטרים ספורים מבית הכנסת של הרובע, הגיעה קבוצת תושבים למקום - על מנת להחליף את הסרטים שגזרה יהלום באנדרטה.