סער: "מודאגים מהפרת המרחב האווירי של אסטוניה בידי רוסיה"

שר החוץ גדעון סער פרסם היום (שבת) הודעה בחשבון ה-x שלו בה נכתב כי "ישראל מודאגת מהפרת המרחב האווירי של אסטוניה על ידי מטוסי קרב רוסים".

"ההפרות הללו יחד עם האירועים האחרונים בפולין עלולים לאיים על היציבות והשלום באיזור ויש להימנע מהן", כתב סער בהודעה.

כאמור, מקורות באירופה ובנאט"ו מסרו אתמול כי המרחב האווירי של אסטוניה הופר על ידי מטוסי צבא רוסיים. שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, מסרה כי "מדובר בפרובוקציה מסוכנת ביותר. היא מחריפה עוד יותר את המתיחות באזור. נמשיך לתמוך במדינות החברות שלנו בחיזוק הגנותיהן באמצעות משאבים אירופיים. פוטין בוחן את נחישות המערב, אסור לנו להראות חולשה".

ראש ממשלת אסטוניה, קריסטן מיחאל, מסר: "הבוקר, שלושה מטוסי קרב רוסיים נכנסו למרחב האווירי של אסטוניה. מטוסי נאט"ו הגיבו והמטוסים הרוסיים נאלצו להימלט. הפרה כזו אינה מקובלת לחלוטין. ממשלת אסטוניה החליטה לבקש התייעצויות לפי סעיף 4 של נאט"ו".

גם הנשיא טראמפ התייחס אתמול לאירוע: "יתדרכו אותי על זה. אני לא אוהב את זה - זה יכול לגרום לצרות גדולות".

נזכיר כי בביקור בקייב לפני חודש אמר שר החוץ סער כי "ישראל מגנה את התקיפות של רוסיה נגד אזרחים", וציין שבמהלך מבצע "עם כלביא", ישראל פגעה קשות גם באספקת הכטב"מים של איראן: "אותה הטכנולוגיה שמופעלת נגד אוקראינה".