רה"מ יוון: "ישראל מסתכנת בניכור כל בעלי בריתה שנותרו"

ראש ממשלת יוון, קיריאקוס מיצוטאקיס, נאם הערב (שישי) בעצרת הכללית של האו"ם והזהיר את ישראל: "אני אומר לחבריי הישראלים שהם מסתכנים בניכור כל בעלי בריתם שנותרו אם יתמידו בדרך שמנפצת את הפוטנציאל של פתרון שתי המדינות".

מוקדם יותר היום נשא דברים בעצרת גם ראש הממשלה בנימין נתניהו בו התייחס לגל ההכרה במדינה פלסטינית ותקף את המנהיגים האירופאים: "כשאני שומע מהמנהיגים 'אבל הרשות הבטיחה לנו שהם יעשו רפורמה, והפעם זה יהיה שונה'. בסדר. שמענו את ההבטחות האלו עשורים. הם אף פעם לא מקיימים, הם מושחתים להחריד. הם לא קיימו בחירות מעל 20 שנים. לתת לפלסטינים מדינה זה כמו לתת לאל קאעידה מדינה קילומטר מניו יורק אחרי 9/11. זה טירוף ולא נעשה את זה".

עוד מסר למנהיגים: "לא נרשה לכם לדחוף מדינה פלסטינית לגרון שלנו כי אין לכם אומץ להתמודד עם תקשורת עויינת והמונים צמאי דם. אני אומר את זה בשם כל עם ישראל. שנה שעברה הייתה הצבעה בכנסת, האם להתנגד ליישום מדינה פלסטינית. מתוך 120 חברי כנסת, 99 הצביעו נגד ורק 9 תמכו. 90%. זה לא פרינג', זה לא ראש הממשלה שהוא קיצוני או מוחזק על ידי קיצוניים בממשלתו - זה רוב המוחץ של העם. זו המדיניות של עם ישראל. מנהיגים אולי כרעו תחת הלחץ, אך ישראל לא. פעולות ישראל פתחו אפשרות לשלום".