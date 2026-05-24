מתקפת טילים חסרת תקדים על קייב: הרוגים ועשרות פצועים

מתקפת טילים וכטב"מים רוסית כבדה ורחבת היקף התרחשה הלילה (ראשון) ברחבי אוקראינה, במה שמסתמן כאחד הגלים הקשים ביותר שספגה המדינה לאחרונה. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי דיווח כי לפחות 83 בני אדם נפצעו בדרגות שונות, והוסיף כי "לצערי יש גם הרוגים". קייב הייתה יעד התקיפה המרכזי, ושם גם נרשם מספר הפגיעות הגבוה ביותר.

המתקפה הרוסית כללה ארסנל מגוון של כ-90 טילים מסוגים שונים, כאשר 36 מתוכם היו טילים בליסטיים קשים ליירוט. לצד אלו, שיגר הצבא הרוסי נחיל חסר תקדים של כ-600 כטב"מים מתאבדים לעבר מטרות ברחבי המדינה.

מערכות ההגנה האווירית של אוקראינה פעלו באינטנסיביות, אך זלנסקי הודה שלא כל הטילים יורטו. חלק ניכר מהם הצליח לחדור את מעטפת ההגנה ולפגוע ישירות באזורי מגורים ותשתית בבירה קייב.

הנזק בשטח כבד במיוחד ומתרכז באזורים אזרחיים מובהקים: שלושה טילים פגעו ישירות במתקן לאספקת מים, דבר שמעורר חשש לשיבושים קשים בזרם המים לאזרחים. בנוסף, עשרות בנייני מגורים נפגעו מההדף ומהפגיעות הישירות, ומספר בתי ספר רגילים ניזוקו קשות. כמו כן, שוק מקומי עלה באש ונשרף כליל כתוצאה מההפצצות. רוסיה שיגרה את הטיל הבליסטי החדש והמתקדם שלה, ה"אורשניק", לעבר העיר בילה צרקווה שמדרום לקייב.

זלנסקי מתח ביקורת חריפה על נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, וציין שהוא "כבר אינו מסוגל אפילו לבטא את המילה 'הידד' בבירור וממלמל את דבריו", עדיין בוחר להפנות את המשאבים הצבאיים שלו להחרבת בתיהם של אזרחים חפים מפשע.

הרשויות באוקראינה ממשיכות בפעולות החילוץ וההצלה מבין ההריסות, ומספר הנפגעים הסופי עלול לעלות בשעות הקרובות עם התקדמות סריקת המבנים שנפגעו.