"אלקטרז בים האגאי": כך מטפלת יוון בהגירה לא חוקית

הרשויות ביוון מיישמות אחת התוכניות הקיצוניות ביותר באירופה לטיפול בהגירה הלא חוקית - מרכז כליאה מאחורי גדרות תיל בגובה של שלושה מטרים. ב"וושינגטון פוסט" דווח היום (שבת) כי המודל היווני לטיפול בתופעה זכה לכינוי "אלקטרז של הים האגאי", שנמצא בקצה המטרופולין של אתונה.

במסגרת המאמץ לעצור את העלייה במספר המהגרים הבלתי חוקיים שנוחתים בחופי יוון מצפון אפריקה, מוכנסים המגיעים אל החופים מאז אמצע יולי נתונים לכליאה מיידית. למגיעים אל המדינה יש באופן חוקי שהות של שלושה חודשים על מנת להגיש באופן רשמי בקשות מקלט, אותן הם מבלים במתקן הייעודי. הרשויות מציינות כי התקופה עשויה להיות מוארכת, בעוד שמבקרים טוענים שהחזקתם שם היא הפרה של אמנות והסכמים בין לאומיים.

לדברי מהגרים ועורכי דין, הניצולים שמגיעים דרך הים מוחזקים ביחידות מגורים מאולתרות בהן מוחזקים עד 10 מהגרים, בתוך מכולות מתכת. בחלק מהשירותים אין מכסים, ובחלקם אף אין דלתות. המזגנים מתקלקלים בשיא הקיץ היווני, כאשר הטמפרטורות מטפסות באופן קבוע מעל ל-30 מעלות, לפי עדויות וסרטונים שהועברו.

יוון מהווה עבור רבים את שער הכניסה לאיחוד האירופי, מי שיקבלו בה אישור שהייה יוכלו לנוע בחופשיות ב-27 המדינות החברות בו. על כן, כליאה ממושכת של מהגרים עלולה להפוך לנורמה חדשה. במסגרת חוק רחב שמקודם כהרתעה, יוכלו מהגרים להגיש שוב בקשת מקלט. אולם, בניגוד לעבר, שבו שוכנו במחנות פתוחים ויניתנה להם האפשרות לצאת ולהיכנס בחופשיות בזמן שבקשתם נדונה - הם יוחזקו במתקני כליאה סגורים.

"אלו חיים מאוד קשים", אמר גבר בן 31 מתימן, הכלוא באחד המתקנים, שביקש להישאר בעילום שם מחשש לנקמה מצד הרשויות.

בכירי ממשל ביוון מציינים את מדיניות ההגירה הנוקשה של טראמפ כהשראה. "אני חושב שהמדיניות של הנשיא טראמפ היא מדיניות טובה", אמר תאנוס פלבריס, שר ההגירה החדש של יוון. הוא הוסיף כי היה "מאוד קשה" לממשלה היוונית ליישם את התוכנית החדשה אלמלא ארצות הברית ומדינות נוספות באירופה לא היו נוקטות גם הן בקו תקיף יותר.