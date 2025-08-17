אחרי פסגת טראמפ-פוטין: 5 הרוגים במתקפה רוסית באוקראינה

מומלצים -

למרות הפסגה בין נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין שנערכה בסוף השבוע האחרון, הרשויות המקומיות באוקראינה דיווחו הבוקר (ראשון) כי חמישה בני אדם נהרגו ולפחות 11 נפצעו במחוזות דונייצק, חרקיב וחרסון שבאוקראינה במהלך היממה האחרונה.

לפי הדיווח, רוסיה שיגרה בסך הכל 60 כטב"מים תוקפים ארוכי טווח וטיל בליסטי אחד לעבר אוקראינה במהלך הלילה, כך מסר חיל האוויר האוקראיני. 40 מל"טים נוספים יורטו על ידי ההגנה האוקראינית.

במקביל, משרד ההגנה הרוסי מסר כי יירט 46 כטב"מים ארוכי טווח ששוגרו מאוקראינה. כתוצאה משברי המל"טים שיורטו, אדם אחד נפצע במחוז וורונז' ברוסיה, כך מסר המושל המקומי.

כזכור, אמש הכריז הנשיא האוקראיני, וולודימיר זלנסקי כי יגיע בימים הקרובים לוושינגטון לפגישה עם הנשיא האמריקני, זאת לאחר הפסגה המדינית שנערכה באלסקה ביום שישי. עוד פורסם כי משלחת של נציגים ממדינות אירופה השונות יצטרפו לפגישה עם טראמפ, ובהם נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין, קנצלר גרמניה מרץ, נשיא צרפת מקרון, נשיא פינלנד וראש ממשלת שבדיה.

הנשיא האמריקני שוחח ארוכות בטלפון עם זלנסקי בתום הפסגה עם פוטין, ולאחר מכן שוחח עם מנהיגי נאט"ו. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין הייתה בין המשתתפים בשיחות, שבה טראמפ עדכן את מנהיגי אירופה על הפסגה. בהמשך, נודע כי מנהיגי אירופה צפויים להצטרף אליו לפגישה.

מאוחר יותר פורסמו ב"פייננשל טיימס" פרטים חדשים מתוך פגישת הפסגה שנערכה באלסקה. לפי הדיווח, פוטין דרש מאוקראינה לסגת מאזור דונייצק, זאת כתנאי לסיום המלחמה. עוד דווח כי נשיא רוסיה אמר לטראמפ, במהלך פגישתם, כי הוא מוכן להקפיא את דרישותיו בשאר קו החזית המרכזית - שאר המחוזות במזרח אוקראינה - במידה ושאר דרישותיו העיקריות ייענו.