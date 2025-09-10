200 עצורים ועימותים קשים מול השוטרים: יום הזעם בצרפת

מומלצים -

200 עצורים עד כה היום (רביעי) במחאות יום הזעם בצרפת - בפריז ובאזורים נוספים. המפגינים הקימו מחסומים שחסמו כבישים בשיאי שעות העומסים, הציתו שריפות, זרקו חפצים לעבר שוטרים ונתקלו במטחי גז מדמיע של המשטרה. שר הפנים הצרפתי, ברונו ריטואלו, הודיע כאמור על כמות המעצרים הגבוהה כבר בשעות הראשונות של יום ההפגנות הארצי המתוכנן.

למרות שלא עמדה בכוונתה המוצהרת "בלוקונס טוט" ("חסמו הכל"), תנועת המחאה שהחלה באינטרנט במהלך הקיץ, גרמה למוקדי הפרעה נרחבים תוך התנגדות לפריסת כוחות יוצאת דופן של 80,000 שוטרים שפרסו מחסומים וביצעו מעצרים במהירות. עוד פירט אודות תוצאות המחאות ברחבי המדינה: "אוטובוס הוצת בעיר רן, רכבות נחסמו עקב נזק לקו חשמל. המפגינים מנסים ליצור 'אקלים של התקוממות'".

תנועת "חסמו הכל" קראה ליום של חסימות, שביתות, הפגנות ופעולות מחאה אחרות. לתנועה, שצמחה באופן ויראלי ללא הנהגה ברורה, יש מגוון רחב של דרישות. רובן, מתמקדות בתוכניות תקציב שנויות במחלוקת שראש הממשלה המודח הטרי פרנסואה ביירו קידם לפני סיום תפקידו, כמו גם תלונות רחבות יותר על אי שוויון.

יש המוצאים את הספונטניות של "חסמו הכל" דומה לסגנון הפעולה של תנועת "האפודים הצהובים" שהחלה עם עובדים שחנו בכיכרות כדי למחות על העלאת מיסי הדלק, כשהם לבושים באפודים הזוהרים המוכרים לכולנו מתא הכפפות. היא התפשטה במהירות לאנשים מעבר לפערים פוליטיים, אזוריים, חברתיים ודוריים, שכעסו על חוסר הצדק הכלכלי ועל מנהיגותו של הנשיא עמנואל מקרון.