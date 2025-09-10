"אסור להתעלם מהם": משפחות חטופים יפגשו עם מקרון

מומלצים -

משלחת מייצגת של משפחות חטופים טסה הלילה (רביעי) לפגישות עם נשיא צרפת עמנואל מקרון ומנהיגים נוספים באירופה. בעת הפגישות, ידרשו המשפחות מהמנהיגים כי כל דיון ב"יום שאחרי המלחמה" יחל בדרישה ברורה ופומבית להשבת כל 48 החטופים שנמצאים בשבי חמאס מעל 700 יום.

בין המשתתפים בפגישה, יהיו מרב גלבוע דלאל, אמו של גיא החטוף, מישל אילוז, אביו של גיא, יותם כהן, אחיו של נמרוד כהן, גליה דוד, אמו של אביתר דוד, וכן דניאל שק, רכז פורום משפחות החטופים. המשלחת המצומצמת עתידה להיפגש עם נשיא צרפת ומנהיגים נוספים כבר בימים הקרובים.

מטה משפחות החטופים: "לא נעמוד מנגד כאשר דנים בעתיד האזור בלי התייחסות ליקירינו הנמקים בגיהינום. לא תהיה כפרה על התעלמות מדיון במצבם, החיים הגוססים והחללים העלולים להיעלם באדמת עזה. אנו דורשים ממנהיגי אירופה להפגין אנושיות וחמלה, לצד הכרזה ברורה על השבת כולם, אין להם יותר זמן".

מארמון האליזה בפריז נמסר: "מקרון ינצל את ההזדמנות כדי לחזור ולהביע את עצבותה וחמלתה של צרפת בעקבות המעשים הברבריים שבוצעו על ידי חמאס ב-7 באוקטובר 2023 בישראל. מקרון יביע תמיכה בלתי מעורערת במשפחות, שיקיריהן מוחזקים בתנאים לא אנושיים במשך יותר מ-700 ימים".

הביקור של המשפחות מגיע ברקע ביקורת עמוקה על התנהלות ישראל במלחמה בעזה מצד נשיא צרפת, שכן רק אתמול הוא תקף באופן חריף את התקיפה בקטאר ואמר כי "תהיה הסיבה אשר תהיה, הפעולות בקטאר אינן מתקבלות על הדעת".

כמו כן, במהלך החודשים האחרונים מקרון קידם יוזמה דיפלומטית להכרה במדינה פלסטינית, בשיתוף ערב הסעודית. לפי התוכנית, צרפת, בריטניה וקנדה היו צפויות להכריז על ההכרה, ובמקביל למאמץ לשכנע מדינות ערב לאמץ עמדה מתונה יותר כלפי ישראל במסגרת ועידת האו"ם. אולם מקרון לא הצליח לגייס תמיכה רחבה: ב"רויטרס" דווח כי שלושה דיפלומטים מערביים אמרו שלונדון חששה מעימות עם ארצות הברית, ואוטווה אימצה קו דומה - מה שהותיר את מקרון כמעט לבדו במערכה הדיפלומטית.