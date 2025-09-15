כיצד הפך "וואלטה אספניה" בספרד לכאוס חסר תקדים

מומלצים -

"וואלטה אספניה" בספרד, אחד ממירוצי האופניים היוקרתיים ביותר בעולם, ומה שהיה אמור להיות אתמול (ראשון) חגיגת ספורט גדולה הפך לכאוס חסר תקדים. עוד לפני תחילת ההקפה הראשונה, מפגינים פרו-פלסטינים פרצו למסלול וגרמו לביטול התחרות - כל זה תוך שראש ממשלת ספרד מגבה את המפגינים. צפו בכתבה המלאה מתוך המהדורה המרכזית