כיצד הפך "וואלטה אספניה" בספרד לכאוס חסר תקדים
מפגינים פרו-פלסטיניים גרמו לביטול מירוץ האופניים היוקרתי כאשר פרצו למסלול עוד לפני תחילת ההקפה הראשונה • ראש הממשלה פדרו סנצ'ס העניק להם גיבוי מלא • צפו בכתבה המלאה מתוך המהדורה המרכזית
נטלי הוויטכתבת דסק החוץ
1 דקות קריאה
"וואלטה אספניה" בספרד, אחד ממירוצי האופניים היוקרתיים ביותר בעולם, ומה שהיה אמור להיות אתמול (ראשון) חגיגת ספורט גדולה הפך לכאוס חסר תקדים. עוד לפני תחילת ההקפה הראשונה, מפגינים פרו-פלסטינים פרצו למסלול וגרמו לביטול התחרות - כל זה תוך שראש ממשלת ספרד מגבה את המפגינים. צפו בכתבה המלאה מתוך המהדורה המרכזית
