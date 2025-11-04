ערוץ BBC בערבית תחת ביקורת: "בחר למזער את הסבל הישראלי"

עיתון הטלגרף הבריטי דיווח הערב (שלישי) כי ערוץ BBC בערבית בחר "למזער את הסבל הישראלי" במלחמה בעזה כדי שיוכל "לצייר את ישראל כתוקף", כך חשף גורם בתוך הערוץ.

טענות שהועלו נגד ישראל הועלו לשידור ללא בדיקות נאותות, נכתב בתזכיר, דבר המצביע על חוסר זהירות או "רצון תמיד להאמין לגרוע מכל על ישראל".

יצוין כי הערוץ בערבית נתן כר רחב להתבטאויות של חמאס בזמן המלחמה, בשונה מהאתר הראשי של הערוץ בשפה האנגלית. ה-BBC גם נתן "משקל בלתי מוצדק" לטענות חמאס בנוגע למספר ההרוגים בעזה, אשר מקובלות באופן נרחב כגזומות למטרות תעמולה, וטען בטעות כי בית הדין הבינלאומי לצדק פסק כי מתרחש רצח עם, על אף שלא נעשתה קביעה רשמית שכזאת.

אחת הטענות המרכזיות בתזכיר נגד הערוץ על סיקור מוטה נגד ישראל מגיעות מדיווחו על פגיעת רקטת חיזבאללה במג'דל שמס בחודש יולי בשנה שעברה, שבו הדגישו את הכחשת השיגור על ידי ארגון הטרור ולא ציינו כלל שנרצחו בו 12 ילדים.

לאחרונה ה-BBC עורר סערה כששידר את הסרט "לשרוד את עזה", המתאר את חייו של ילד עזתי בן 13, שהתברר שהוא בנו של בכיר בחמאס.

דני כהן, מנהלה לשעבר של רשת BBC TV, אמר כי כעת ברור כי ה-BBC "אינה בטוחה" בידי מנהליה הבכירים ועליהם "להרכין את ראשיהם בבושה ולהתפטר". כמו כן הוסיף ש"אין ספק שה-BBC עזר להדהד את השקרים של חמאס מסביב לעולם ולהצית אנטישמיות".