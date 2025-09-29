מכה לפוטין: מפלגת השלטון הפרו-אירופית PAS ניצחה הלילה (שני) בבחירות הפרלמנטריות במולדובה עם מעל ל-50 אחוזים מהקולות. הבחירות הקריטיות נערכו ברקע הקרע באוכלוסייה בין מפלגת השלטון המערבית הפרו-אירופית PAS, למפלגות האופוזיציה שתומכות ברוסיה ובמדיניות של הקרמלין.

שר החוץ, גדעון סער, מסר: "מזל טוב על הניצחון ההיסטורי והברור של בבחירות הפרלמנטריות. אנו מעריכים את החברות הקרובה בין מולדובה לישראל, ואני מצפה לחיזוק נוסף של הקשרים הדו־צדדיים שלנו יחד".

כל זאת מתרחש לאחר דרמת ענק, כאשר רק בשבוע שעבר חשפו משטרת מולדובה והפרקליטות במדינה ראיות לניסיון התערבות בבחירות בקנה מידה חסר תקדים: קניית קולות ודיסאינפורמציה שהם מקשרים ישירות לרוסיה. הם גם חשפו מזימה להסית מהומות אלימות - ועצרו עשרות חשודים שנסעו לסרביה לאימונים, כולל בשימוש בנשק חם.

מפלגות האופוזיציה דחו את הטענות על התערבות רוסית כ"הצגה פוליטית", וטענו כי הממשלה מכינה את הקרקע לביטול ההצבעה אם מפלגת PAS תאבד את הרוב שלה בפרלמנט. ביום שבת התקיימו הפגנות ברחבי המדינה ובבירה קישינב על כך שרוסיה מנסה "לגנוב" את הבחירות ולהביא לשלטון פוליטיקאים שיתמכו בקרמלין.

"הנשק שלהם הוא כסף, הנשק שלנו הוא הקול בקלפי!", הייתה הקריאה הקולנית ביותר כאשר כמה מאות תומכי מפלגת השלטון הצטרפו לעצרת האחרונה לפני ההצבעה מחר. לאור תחקירים שבוצעו בבריטניה, הכחישה שגרירות רוסיה בלונדון התערבות בבחירות וטענה כי האיחוד האירופי הוא זה שמנסה להשפיע ולהתערב בבחירות במולדובה.

למעשה, מאז הפלישה לאוקראינה מולדובה נקטה פניית פרסה חדה היישר לכיוון חברות באיחוד האירופי והתרחקות ממוסקבה. בכך, עשויים גורמים ברוסיה לרצות להחזיר את המדיניות של הממשלה בקישינב לכיוונם.

מולדובה, השוכנת בין רומניה לאוקראינה, היא מדינה עצמאית מאז התפרקות ברית המועצות ב-1991. בקיץ שעבר היא פתחה בשיחות הצטרפות לאיחוד האירופי במקביל לאוקראינה.