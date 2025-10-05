בעקבות הפיגוע במנצ'סטר: בריטניה מקדמת מגבלות על הפגנות

שרת הפנים של בריטניה שבאנה מחמוד צפויה להציג הגבלות חדשות על הפגנות ולתת לשוטרים סמכויות נוספות כדי למנוע "השפעה מצטברת" ומזיקה של הפגנות חוזרות. כך פורסם בתקשורת הבריטית לאחר שכמעט 500 בני אדם נעצרו אתמול (שבת) בלונדון בגין הפגנות תמיכה בארגון הטרור "Palestine Action". המפגינים נעצרו כשמחו נגד איסור פעילותו של ארגון הטרור על ידי ממשלת בריטניה ונגד ג'נוסייד ולמרות שהמשטרה וראש הממשלה קיר סטארמר הפצירו בהם שלא למחות - על רקע פיגוע הטרור האנטישמי בבית הכנסת במנצ'סטר יומיים לפני כן.

לפי משטרת בריטניה 297 מהעצורים נותרו במעצר והשאר שוחררו בערבות. רוב המעצרים בוצעו בכיכר המרכזית טרפלגר, שם מפגינים החזיקו שלטים המציגים את תמיכתם בארגון "Palestine Action" כאמור , שהוגדר כארגון טרור על ידי הממשל בבריטניה ביולי האחרון.

לפי התוכנית שמקדמת מחמוד, כוחות המשטרה יוכלו להטיל מגבלות על מפגינים כאמור בהתבסס על פעילותם הקודמת - כלומר, אם הפגנה נערכה שוב ושוב באותו מקום, המשטרה תוכל להורות להעביר אותה למיקום אחר בעוד שמי שיפר את התנאים החדשים צפוי להיעצר.

עוד הודיעה מחמוד כי תבחן את החקיקה הקיימת בבריטניה על מנת לוודא שלמשטרה יש סמכויות מספקות כולל האפשרות לאסור באופן מוחלט על קיום הפגנות במקרים מסוימים.

בדבריה לרשת "סקיי ניוז" אמרה כי "הזכות להפגין היא חירות יסוד במדינתנו, אך העובדה שיהודי בריטניה כבר לא מרגישים בטוחים במדינתם היא הרסנית. אנחנו צריכים למצוא את הדרך לשנות את המגמה הזאת ולהעניק ביטחון ליהודים בבריטניה".

האמירות מגיעות כאמור בעקבות מתקפת הטרור האנטישמית נגד בית כנסת במנצ'סטר ביום כיפור בשבוע האחרון, שהותירה שני הרוגים ושלושה נוספים במצב קשה.

עוד ציינה כי "הממשלה כבר הגבירה את נוכחות המשטרה בכל בתי הכנסת, כמו גם במרכזי הקהילה היהודית ובבתי הספר, וכי השרים עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם קרן הביטחון הקהילתית (CST)".