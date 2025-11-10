ביהמ"ש בפריז אישר: נשיא צרפת לשעבר סרקוזי ישוחרר מהכלא

על אף שעליו נגזרו חמש שנות מאסר - הוא ישוחרר עד להכרעה בערעורו • בתקופה זו יהיה תחת פיקוח מחמיר, וייאסר עליו לדבר עם כל בעל תפקיד במשרד המשפטים במדינה

מעיין רפאל
מעיין רפאל ■ קשבת דסק החוץ
1 דקות קריאה
נשיא צרפת לשעבר ניקולא סרקוזי עם כניסתו לכלא
נשיא צרפת לשעבר ניקולא סרקוזי עם כניסתו לכלאJULIEN DE ROSA / AFP

בית המשפט בפריז אישר היום (שני) שחרור מוקדם מהכלא לנשיא לשעבר ניקולא סרקוזי, שצפוי לעזוב את הכלא עוד היום. 

הנשיא לשעבר ישוחרר מהכלא עד עד להכרעה בערעורו, יהיה תחת פיקוח שיפוטי מחמיר - ייאסר עליו לדבר עם כל פקיד הקשור למשרד המשפטים הצרפתי.

הנשיא הצרפתי הראשון שנידון לכלא: הנשיא לשעבר סרקוזי נכנס למאסר של 5 שנים

כזכור, על סרקוזי נגזרו חמש שנות מאסר בגין קבלת מיליוני אירו משליט לוב לשעבר, מועמר קדאפי, כדי לסייע במימון קמפיין הבחירות שלו ב-2007, במהלכן נבחר לקדנציה אחת עד לשנת 2012. בית המשפט העליון בפרזי דחה את ערעורו, ולמרות זאת סרקוזי הכחיש בתוקף את האשמות נגדו, ואמר כי התיק נובע ממניעים פוליטיים.

