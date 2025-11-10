ביהמ"ש בפריז אישר: נשיא צרפת לשעבר סרקוזי ישוחרר מהכלא

בית המשפט בפריז אישר היום (שני) שחרור מוקדם מהכלא לנשיא לשעבר ניקולא סרקוזי, שצפוי לעזוב את הכלא עוד היום.

הנשיא לשעבר ישוחרר מהכלא עד עד להכרעה בערעורו, יהיה תחת פיקוח שיפוטי מחמיר - ייאסר עליו לדבר עם כל פקיד הקשור למשרד המשפטים הצרפתי.

כזכור, על סרקוזי נגזרו חמש שנות מאסר בגין קבלת מיליוני אירו משליט לוב לשעבר, מועמר קדאפי, כדי לסייע במימון קמפיין הבחירות שלו ב-2007, במהלכן נבחר לקדנציה אחת עד לשנת 2012. בית המשפט העליון בפרזי דחה את ערעורו, ולמרות זאת סרקוזי הכחיש בתוקף את האשמות נגדו, ואמר כי התיק נובע ממניעים פוליטיים.