"מעורבת ברצח עם": תלונה הוגשה לביה"ד בהאג נגד ר"מ איטליה

ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני, חשפה אתמול (שלישי) כי הוגשה תלונה נגדה ונגד כמה משריה לבית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג. על פי הפרסום בסוכנות הידיעות רויטרס, הסיבה לתלונה היא "מעורבות ברצח עם", בשל "תמיכתה בישראל" במלחמה מול עזה.

בראיון לערוץ האיטלקי הציבורי RAI אמרה מלוני כי שמותיהם של שניים משריה - שר ההגנה האיטלקי גווידו קרוזטו ושר החוץ אנטוניו טאיאני - ושלה הועברו כאמור ל-ICC, בגין מעורבות לכאורה ברצח עם בהקשר של התקיפות הישראליות ברצועת עזה. עוד הוסיפה: "אני חושבת שגם שמו של ראש קבוצת ההגנה לאונרדו רוברטו צ'ינגולאני הועבר".

"אני לא מאמינה שיש עוד מקרה כזה בעולם או בהיסטוריה, זה שערורייתי", אמרה מלוני. בדבריה היא לא פירטה מי הגיש את התביעה.

נזכיר כי איטליה חוותה שורה של הפגנות בשבוע האחרון, שהביאו מאות אלפי אנשים לרחובות למחות נגד התקיפות הישראליות בעזה, כאשר מפגינים רבים כיוונו את טענותיהם אל מלוני.

כזכור, מלוני הבהירה בנאומה בעצרת האו"ם בחודש שעבר כי איטליה מתכוונת לתמוך בכמה מהצעות הנציבות האירופית לסנקציות על ישראל, אך אינה רואה בישראל את האחראית הבלעדית לעימות בעזה. היא הדגישה כי חמאס הוא זה שפתח את הלחימה, וכי המשט ההומניטרי "סומוד" לעזה "מסוכן וחסר אחריות".

בתוך כך, בעקבות דיווח על תקיפת המשט על ידי רחפנים בזמן שניסה להעביא את הסיוע לרצועה, השר האיטלקי גווידו קרוסטו גינה את התקיפות על הספינות והודיע כי איטליה שלחה ספינת חיל הים שנייה לתמיכה בפעילים על המשט.

לצד זאת, קרוסטו הזהיר את הפעילים מפני התעקשות על ניסיון לשבור את המצור הישראלי, וקרא להם לקבל את ההצעה האיטלקית למסור את אספקת הסיוע שלהם ולאפשר את חלוקתה בעזה על ידי הכנסייה הקתולית המקומית. "איננו יכולים להבטיח את שלומם של אזרחינו אם הם ייכנסו למים הטריטוריאליים של מדינות אחרות", אמר.