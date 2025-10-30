סגן-אלוף רוסי חוסל בפיצוץ רכב; אוקראינה: "מעורב בפשעי מלחמה"

סגן-אלוף במשטרה הרוסית, וניאמין מאז'רין, נהרג על פי דיווחים ב-25 באוקטובר 2025 בפיצוץ רכבו במחוז קמרובו שברוסיה. מינהל הביון המרכזי של אוקראינה (HUR) קיבל אחריות לחיסולו.

על פי הודעת הביון האוקראיני, מאז'רין שירת ביחידת הכוחות המיוחדים אומו"ן (OMON) "אוברג" (Obereg) במחוז קמרובו. באוקראינה טוענים כי יחידה זו הייתה מעורבת בביצוע זוועות ופשעי מלחמה, כולל אלו שבוצעו באזור קייב במהלך החודשים פברואר-מרץ 2022, בתחילת הפלישה הרוסית.

ה-HUR הוסיף בהצהרתו כי אנשי יחידתו של מאז'רין זוהו כבר באפריל 2022 וכי ננקטו צעדים להביאם לדין. הארגון הגדיר את מותו של הקצין כ"פעולת תגמול".

למעשה, מאז'רין לא היה רק לוחם, אלא קצין בכיר בדרגת סגן-אלוף במשטרה. על פי דיווחי הביון האוקראיני, הוא שימש כסגן מפקד יחידת אומו"ן "אוברג" (OMON "Obereg") במחוז קמרובו שבסיביר.

יחידות אומו"ן הן יחידות מיוחדות של המשמר הלאומי הרוסי (Rosgvardiya), המשמשות בדרך כלל לדיכוי הפגנות אלימות, לוחמה בטרור ופעולות אבטחה מיוחדות בתוך רוסיה. עם זאת, יחידות רבות של אומו"ן נשלחו לחזית כחלק מכוחות הפלישה לאוקראינה.

יחידתו, "אוברג", מזוהה על ידי אוקראינה כאחת היחידות שהיו מוצבות במחוז בוצ'ה (Bucha) ובאזורים נוספים סביב קייב (כמו אירפין והוסטומל) במהלך הכיבוש הקצר בפברואר-מרץ 2022, שם בוצע טבח ואותרו קברי אחים.

כבר באפריל 2022, זמן קצר לאחר שחרור בוצ'ה, פרסם מינהל הביון האוקראיני רשימות של חיילים וקצינים רוסים שלטענתם היו מעורבים בפשעים. שמו של מאז'רין ויחידתו הופיעו ברשימות אלו כ"פושעי מלחמה" שיש להעמידם לדין.

בקייב האשימו אותו ואת יחידתו בנטילת חלק ישיר ב"פעולות ענישה" נגד אזרחים אוקראינים, וכן במעורבות ברצח, עינויים ומעשי זוועה אחרים שנחשפו לאחר נסיגת הכוחות הרוסיים מהאזור. לבסוף שמו קץ לחייו - ורכבו התפוצץ השבוע בעיר קמרובו. באוקראינה תיארו זאת כ"פעולת תגמול צודקת" בעקבות פשעיו.