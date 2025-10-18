הבריטי שמספר לעולם על המציאות הישראלית מאז ה-7 באוקטובר

כוכב ההסברה הבריטי ז'אק מארגס נולד וגדל בקהילה היהודית בלונדון, ובילה את ימי הקיץ בישראל. כיום הוא מתרגם את התובנות החדות שלו על המציאות הישראלית מאז השבעה באוקטובר לסרטונים חכמים ומצחיקים ברשתות החברתיות. מהמלצר הגס בחוף תל אביב, דרך המאבטח באל־על, ועד מוכר השווארמה. בשנתיים האחרונות הוא גייס את כל זה להסברה ישראלית. כתבת i24NEWS נעמה גבע פגשה אותו.

צפו בכתבה המלאה שפורסמה הערב (שבת) ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ', בראש העמוד