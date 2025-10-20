"שוד העשור": משטרת פריז במרדף אחרי שודדי הלובר

משטרת פריז ממשיכה ב"מירוץ נגד הזמן" על מנת להשיב את החפצים יקרי הערך שנגנבו אתמול (ראשון) ממוזאון הלובר בעיר בשוד נועז, כך עלה מדיווח של רשת סקיי ניוז. המוזאון המפורסם בעולם נאלץ לסגור את שעריו אתמול בשעות הבוקר, ויישאר סגור גם היום לאחר שגנבים כאמור פרצו לגלריה המכילה את תכשיטי הכתר הצרפתי. מדיווח של לה פריזיאן עלה כי שרת התרבות הצרפתית, רשידה דאטי, הודיעה על פתיחת חקירה מנהלית.

חוקר גניבת יצירות האמנות ההולנדי, ארתור ברנד, אמר כי השוד הוא "גניבת העשור" - והוסיף שכדי להשיב את הפריטים "הייחודיים", המשטרה תצטרך למצוא את הפושעים תוך שבוע אחד לכל היותר, וכי "זה מירוץ נגד הזמן".

"תכשיטי הכתר האלה כל כך מפורסמים, שפשוט אי אפשר למכור אותם", אמר ברנד לסקיי ניוז. "הדבר היחיד שהם יכולים לעשות הוא להמיס את הכסף והזהב, לפרק את היהלומים, לנסות לחתוך אותם. כך הם כנראה ייעלמו לנצח".

שמונה חפצים "יקר ערך" שנגנבו נקראו על ידי משרד התרבות הצרפתי. פריט תשיעי נגנב אך נמצא במקום, כך מסר התובע בפריז.

משרד התרבות הצרפתי מסר כי שמונת הפריטים "יקרי הערך" שנגנבו הם נזר מסט של המלכה מארי-אמלי והמלכה הורטנס, שרשרת מסט הספיר של המלכה מארי-אמלי והמלכה הורטנס, עגיל, מהזוג השייך לסט הספיר של המלכה מארי-אמלי והמלכה הורטנס, שרשרת אזמרגד מסט הקיסרית מארי לואיז.

בנוסף - זוג עגילי אזמרגד מסט הקיסרית מארי לואיז, סיכה המכונה "סיכת שריד", נזר של הקיסרית יוג'יני, וסיכת קשת גדולה של הקיסרית יוג'יני.

בעיתון הצרפתי "לה פריזיאן" דווח כי החפץ שנמצא במוזאון היה הכתר של אשתו של נפוליאון השלישי, הקיסרית אוג'יני, והוא היה שבור.

שרת התרבות הצרפתית, רשידה דאטי, אמרה כי צילומים של המבצע הראו שהגנבים "לא כיוונו נגד אנשים. הם נכנסו ברוגע תוך ארבע דקות, ניפצו ארונות תצוגה, לקחו את שללם ועזבו".

כאמור, מדיווח עלה כי דאטי הודיעה על פתיחתה של חקירה מנהלתית.

כזכור, מוזאון הלובר בפריז נשדד אתמול בעת פתיחתו. המוזאון נסגר, לא דווח על נפגעים והמשטרה פתחה מיד בחקירה.

לפי דיווחים הפושעים הגיעו על קטנוע והשתמשו במעלית משא כדי לגשת לחדר המדובר. הם היו מצוידים במסורים קטנים, לפי מקור משטרתי.

לפי הדיווחים, התכשיטים שנגנבו הוצגו בגלריית אפולו, שם לואי ה-14 קישר לראשונה את כוחו עם אל השמש. בגלריה זו נמצאים בין היתר שלושה תכשיטים היסטוריים, כולל "העוצר" - הנחשב ליהלום הטהור והיפה ביותר בעולם, אשר, לפי הדיווחים, לא נגנב.

כמו כן נכללים ה"סאנסי" - יהלום במשקל 55.23 קראט שנענד בטקס הכתרתו של נפוליאון, והיהלום הוורוד, המכונה "הורטנסיה" - אשר עיטר את בגדיהם וכתריהם של המלכים.

הגלריה, אחד החדרים המרהיבים ביותר במוזאון וקרויה על שם נושא עיטוריה, מכילה גם סטים מדהימים של תכשיטים שנוצרו במאה ה-19, כגון אלה העשויים אזמרגדים ויהלומים השייכים לקיסרית מארי-לואיז.

הגנבים הצליחו כאמור לגנוב תשעה מתוך 23 התכשיטים באוסף התכשיטים של נפוליאון והקיסרית.

שרת התרבות של צרפת רשידה דאטי הגיעה אתמול למקום, ועדכנה בחשבון ה-X שלה כי אין נפגעים, וכי החקירה נמשכת. עוד הדגישה כי "מדובר בפגיעה חמורה במורשת הלאומית של צרפת".

מוזאון הלובר הצרפתי נחשב לאחת מאטרקציות התיירות הפופולריות ביותר בעולם עם למעלה מ־9 מיליון מבקרים בשנה. גלריית אפולו היא הגלרייה הסימבולית של המוזאון וארמון הלובר. יצירות אמנות מהמפורסמות והיפות בעולם נמצאות בו, בהן: המונה ליזה, המדונה והילד עם אנה הקדושה, המדונה של הסלעים ולה בל פרונייר של לאונרדו דה וינצ'י, החירות מובילה את העם של אז'ן דלקרואה, שבועת האחים ההוראטים מאת ז'אק-לואי דויד, פסל הפרש של לואי הארבעה עשר ועוד.