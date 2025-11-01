"כדאי להיפגש": נחשפה עדות נוספת לקשר בין אפשטיין ואנדרו

התפתחות נוספת בפרשה שמסעירה את הממלכה: במהלך סוף השבוע פורסמו תכתובות מייל בין הנסיך לשעבר אנדרו - לעבריין המין ג'פרי אפשטיין, המהוות הוכחה נוספת לקשר בין השניים. מהמסמכים עולה בין היתר, כי אנדרו מאונטבאטן-וינדזור כתב לאפשטיין כי יהיה "טוב להיפגש פנים אל פנים" - חודשים לאחר שזה שוחרר מהכלא בגין עבירות של סחר בקטינים.

עוד עולה כי אפשטיין פנה אליו באמצע חודש אפריל 2010, והציע לו להיפגש באותו החודש עם בנקאי אמריקני בלונדון. הוא השיב כי לא יהיה בממלכה באותו הזמן, אך "ינסה לקפוץ לביקור בניו יורק בהמשך השנה". בסופו של דבר, השניים נפגשו בארצות הברית בדצמבר באותה השנה, ותועדו ביחד בסנטרל פארק. אנדרו טען לאחר מכן כי מטרת הפגישה היתה סיום החברות ביניהם.

ההתכתבות פורסמה ביום שישי האחרון כאמור, ומקורה במסמכי בית משפט ממאבק משפטי משנת 2023 בין איי הבתולה של ארה"ב, שם אפשטיין היה הבעלים של אי פרטי, לבין הבנקאי המיליארדר האמריקני ג'י. פי. מורגן, בנוגע לעסקאות לכאורה ביניהם.

לפרסום קדמה קריאת בני משפחתה של וירג'יניה ג'ופרה, אחת מהקורבנות הבולטות ביותר של אפשטיין וממובילות המאבק נגדו, קראה "לחקור" את אנדרו בנוגע לטענותיה נגדו. כזכור, היא שמה קץ לחייה בחודש אפריל האחרון, כאשר היתה בת 41 בלבד.

במסגרת המאבק, טענה ג'ופרה כי כשהייתה בת 17 סחר בה אפשטיין והעביר אותה לידי הנסיך (לשעבר) הבריטי אנדרו, שהכחיש את הטענות הללו. הוא הגיע להסכם מחוץ לבית המשפט עם ג'ופרה, במסגרתו הביע חרטה על קשריו עם אפשטיין, אך לא הודה באשמה או התנצל.

נזכיר כי בשל מעורבותו בפרשת אפשטיין כאמור, ולאחר שהודיע שיוותר על תאריו כנסיך, ארמון המלוכה הסיר השבוע באופן רשמי את כל תאריו של הנסיך אנדרו (דוכס יורק מבית וינדזור, הבן השלישי של המלכה אליזבת השנייה והשמיני בתור לכתר), והודיע כי יעזוב את האכסניה המלכותית שבפארק וינדזור באנגליה. זו הפעם הראשונה שבארמון לוקחים לאיש מלוכה את התארים - ולא שהוא מוותר עליהם.