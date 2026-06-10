בלפסט בלהבות: הצתות וניסיונות לינץ' בזרים לאחר ניסיון עריפת הראש המזעזע

מהומות אלימות וחסרות תקדים פרצו בלילה שבין שלישי לרביעי בבלפסט, צפון אירלנד, כאשר מאות מפגינים רעולי פנים יצאו לרחובות בתגובה לניסיון עריפת הראש של סטפן אוגילבי (40) בידי מבקש מקלט מסודן. המהומות הידרדרו במהירות לציד אדם מכוון, כאשר הפורעים פשטו על שכונות מגורים, ניפצו חלונות ובעטו בדלתות תוך קריאות "להוציא את הזרים".

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על פי החשד, התוקפים סימנו במכוון תושבים שאינם לבנים: בתים, רכבים וסופרמרקט מזרח-תיכוני הוצתו, וקבוצות של מקומיים אף הקימו מחסומים מאולתרים וביצעו בדיקות אזרחות לנהגים חולפים, לפי דיווח בדיילי מייל.

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ההרס ברחובות המשיך כאשר הפורעים דחפו פח אשפה בוער לתוך אוטובוס ציבורי ושרפו אותו כליל, ואף תקפו ניידות משטרה והציתו לפחות אחת מהן. האלימות לא נעצרה בבירה, ובמחוז אנטרים הסמוך הותקפה מספרה טורקית וחלונותיה נופצו, בעוד הפגנות דומות נגד הגירה התפרצו במקביל בלונדון, גלזגו וסאות'המפטון.

השרה הראשונה של צפון אירלנד, מישל או'ניל, גינתה בחריפות את האירועים וכינתה אותם "בריונות מוחלטת ופחדנות מגעילה", והדגישה כי מדובר בניסיון מסוכן לנצל תקיפה נפשעת כדי לפגוע בחפים מפשע.

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בתוך כך, הוגש כתב אישום בגין ניסיון רצח נגד החשוד הסודני בן ה-30, אשר התגורר באותו מתחם דיור ציבורי עם הקורבן, שעדיין מאושפז במצב קשה, ולפי חשש עלול לאבד את ראייתו. פרטי החקירה, והסרטון המחריד שהפך ויראלי, חשפו כי עוברי אורח אמיצים בלמו את התוקף באמצעות מקל הוקי שבו חבטו בו שוב ושוב עד שנמלט מהזירה.

המשטרה המקומית (PSNI) הטילה צו פיזור מיוחד על אזורי המהומות והבהירה כי תשתמש בכוח על מנת להשיב את הסדר הציבורי, בעוד מנהיגי ימין ובהם נייג'ל פרג' והמילארדר אילון מאסק קראו לציבור להמשיך לצאת ולהפגין ברחובות.

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האירוע המחריד הציף מחדש שאלות נוקבות וביקורת פוליטית קשה סביב "הדלת האחורית לבריטניה" - פרצה ביטחונית בהסדרי הגבול הפתוח (CTA) בין הרפובליקה האירית לצפון אירלנד. סגנית השרה הראשונה, אמה ליטל-פנגלי, דרשה מהממשלה הבריטית תשובות מיידיות, לאחר שהתברר כי החשוד הגיע מסודן לפריז, משם לדבלין, וחצה את הגבול לבלפסט באוטובוס ללא כל בדיקת דרכונים.

חברי פרלמנט ובכירי מערך ההגירה לשעבר בממלכה תקפו את המדיניות, והזהירו כי ההסדר הקיים מנוצל באופן קבוע ומאפשר למסתננים להגיע לכל עיר בבריטניה תוך ימים ספורים ללא כל פיקוח.

הרשויות בצפון אירלנד נמצאות בכוננות עליונה ודריכות שיא, שכן המהומות הנוכחיות מתפרצות על רקע מתיחות קהילתית עמוקה ופגיעה ישירה בעצבים החשופים של החברה הבריטית. המהומות קשורות באופן ישיר להפגנות האלימות שפרצו במדינה לאחרונה בעקבות רצח הנער הבריטי בן ה-18, הנרי נובאק.

מצלמת גוף משטרת סאות'המפטון

כזכור, נובאק מת מפצעי דקירה לאחר שרוצחו טען באופן כוזב כי הוא עצמו היה קורבן לתקיפה גזענית, אירוע שהוביל לתסיסה רחבה ומתמשכת נגד מדיניות ההגירה בבריטניה.