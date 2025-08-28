הטריד מינית תקופה ארוכה: תלונה נוספת נגד כרים חאן

מומלצים -

אישה שנייה התלוננה התובע הראשי בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, כרים חאן, בגין הטרדה מינית, כך דווח היום (חמישי) ב"גארדיאן". המתלוננת דיווחה שחאן הטריד אותה במשך תקופה ארוכה. הוא מכחיש את הדברים.

האישה טוענת שבזמן שעבדה כמתמחה עבור עורך הדין הבריטי בתחילת דרכו, הוא התנהג כלפיה בצורה לא הולמת, ניצל את סמכותו עליה וניסה שוב ושוב להפעיל עליה לחץ לפעולה מינית. ידוע כי החוקרים ערכו מספר ראיונות על מנת לבדוק את טענותיה, אשר חוזרות לשנת 2009. "הוא לא היה צריך לעשות את זה". היא אמרה, "הוא היה המעסיק שלי".

נגד חאן, שמכחיש שהטריד מינית "בכל צורה שהיא", עומדת תלונה נוספת בגין התנהגות בלתי הולמת כלפי אישה שעבדה בצוות שלו בבית הדין. הוא פרש מתפקידו זמנית לפני כחודשיים, עד לסיום החקירה בעניינו בנוגע להתנהגות מינית בלתי ראויה. באותו זמן דווח בהרחבה ב"וול סטריט ג'ורנל" על אירוע בו הזמין התובע הכללי את אחת העוזרות שלו אל הסוויטה שלו, ונגע בה בצורה מינית. גורמים בבית הדין הפלילי הבין לאומי מספרים על דפוס התנהגות שנמשך חודשים. העוזרת העידה בבית משפט כי חאן כפה את עצמו עליה.

נזכיר כי שמו נעשה מוכר בישראל לאחר שהחליט להוציא צווי מעצר בין לאומיים נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון דאז יואב גלנט. נבדק גם האם יש קשר בין הוצאת צווי המעצר לנתניהו ולגלנט קשורה גם היא לתלונות נגדו. שבועיים וחצי בלבד לאחר שחאן שמע על ההאשמות נגדו, באביב שעבר, הוא הפתיע גורמים ישראלים ואמריקנים בהכרזה על צו המעצר הדרמטי ביותר בתולדות בית המשפט. זו הייתה הפעם הראשונה בתולדות בית הדין הפלילי הבינלאומי שתובע ביקש צו מעצר נגד מנהיג שנבחר באופן דמוקרטי, בעל זיקה למערב. עיתוי ההכרזה עורר שאלות האם חאן התכוון להגן על עצמו מפני ההאשמות בתקיפה מינית.