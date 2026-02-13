תכננו לפגוע ביהודים: עשרות שנות מאסר לשני גברים בבריטניה

ואליד סעדאווי (38) ועאמר חוסיין (52) נידונו היום (שישי) בבריטניה לעשרות שנים בכלא, לאחר שתכננו לשחזר את פיגועי הטרור בפריז מ-2015 נגד הקהילה היהודית בצפון-מערב אנגליה. סעדאווי נידון לעונש מינימלי של 37 שנים וחוסיין נידון לעונש מינימלי של 26 שנים.

בהשראת דאעש, השניים רכשו רובי סער, אקדחים ומאות כדורי תחמושת כהכנה למתקפת ירי התאבדות משולבת, שבה ביקשו "להרוג כמה שיותר חברים בקהילה היהודית" וקיוו להפוך ל"שהידים", כנקמה על פעולותיה של ישראל בעזה. השופט אמר שהשניים "היו קרובים מאוד" להוציא את התוכנית לפועל.

סטיבן ווטסון, מפקד משטרת מנצ'סטר רבתי, שטיפל בתקיפה על בית הכנסת במנצ'סטר באוקטובר, אמר כי היהודים בבריטניה נמצאים בסכנה, וכי על החברה לענות על שאלות קשות בנוגע לאופן שבו הם נאלצים לחיות כיום.

בתחילת השבוע, נער יהודי בן 13 הותקף בברובע ה-18 של פריז, בעת שהיה בדרכו לבית כנסת. לפי עדותו של הנער, הוא החזיק את כיפתו בידו כדי שלא למשוך תשומת לב, אך קבוצה של חמישה צעירים התנפלה עליו, דרשה שימסור את מעילו וירוקן את כיסיו, תוך קריאות גידופים אנטישמיים. הוא הופל לקרקע, הוכה בפניו וסכין הוצמדה לצווארו. התוקפים שדדו ממנו את אוזניות האיירפודס שלו, נעליו ומעילו.

התקיפה התרחשה בזמן שהנער היה בשיחת וידאו עם חבר, שהצליח בהמשך לזהות את אחד החשודים. בעקבות הזיהוי נעצר צעיר בן 18 ונלקח לחקירה, בעוד ארבעה חשודים נוספים טרם אותרו.