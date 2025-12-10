מצטרפת לחרם: גם איסלנד לא תשתתף באירוויזיון 2026

רשות השידור האיסלנדית הודיעה הערב (רביעי) רשמית כי לא תשתתף בתחרות האירוויזיון 2026 שתתקיים בווינה, בירת אוסטריה. בכך איסלנד הופכת למדינה החמישית שהודיעה כי תחרים את התחרות בעקבות השתתפות ישראל, והיא מצטרפת לספרד, הולנד, אירלנד וסלובניה.

בהודעה הרשמית שפירסמה רשות השידור האיסלנדית נכתב כי "תחרות האירוויזיון והקדם האיסלנדי נועדו כדי לאחד את האומה. עם זאת, זה ברור שהשנה המטרה הזאת לא תושג".

כמו כן נכתב בהצהרה הרשמית כי רשות השידור האיסלנדית אינה מרוצה מהחוקים החדשים בתחרות שאיגוד השידור האירופי הציג, וכי היא "מטילה ספק ביעילותם. איגודי אומנים באיסלנד כמו גם הציבור מתנגדים להשתתפות בתחרות כל עוד ישראל לוקחת בה חלק".

איסלנד הייתה אחת המדינות הראשונות שהביעו התנגדות להשתתפות ישראל באירוויזיון הקרוב, וכבר ב-2024 החלו לעלות קולות במדינה להחרמת התחרות בשל כך, רבים מהם של משתתפי עבר אשר ייצגו את המדינה.

היום למעשה הוא התאריך האחרון בו גופי השידור החברים באיגוד השידור האירופי יכולים לאשר את השתתפותם בתחרות הקרובה. פולין אישרה היום את השתתפותה בתחרות לאחר שבוע של דיונים פנימיים ברשות השידור במדינה, שהחלו בתום האסיפה הכללית של איגוד השידור האירופי בה נקבע כי ישראל רשאית להשתתף בתחרות.

למרות שכבר אישרו את השתתפותן בתחרות באופן רשמי, מופעלים כעת לחצים גדולים לפרישה גם בבלגיה, פינלנד ופורטוגל בעקבות השתתפות ישראל. במהלך השבוע שלושה זוכי עבר באירוויזיון הביעו גם הם התנגדות להשתתפות ישראל בתחרות הקרובה.