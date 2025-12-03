היסטוריה בגרמניה: ישראל מסרה לראשונה את מערכת "חץ 3"

היסטוריה בגרמניה: משרד הביטחון מסר היום (רביעי) לידי הצבא הגרמני מערכת מבצעית ראשונה של "חץ 3", בטקס רשמי שנערך בבסיס חיל האוויר ליד ברלין. המערכת שפותחה ע"י מנהלת "חומה" במפא"ת שבמשרד הביטחון והסוכנות האמריקנית להגנה מטילים (MDA), צפויה להגן על שמי גרמניה.

מדובר בשלב חשוב במימוש עסקת המכירה שנחתמה לפני כשנתיים בין המדינות, ונחשבת לעסקת הייצוא הביטחוני הגדולה ביותר בתולדות מדינת ישראל.

מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם אמר בטקס המסירה: "כדור שני לניצולי שואה, אני עומד כאן נפעם עמוקות, כי מערכת הגנה מפני טילים בליסטיים, שפותחה על ידי טובי המוחות היהודים בתעשייה האווירית הישראלית, בשל הצורך הקיומי הממשי שלנו, עומדת לסייע בהגנת גרמניה. במסירה היום, ישראל וגרמניה מסמנות רק את ההתחלה. שיתוף הפעולה שלנו יגבר ויעמיק - בין אם באוויר, ביבשה או בחלל".

אגף דוברות והסברה, משרד הביטחון

לצד אלוף ברעם, ליו הרכיבו את המשלחת הישראלית שגריר ישראל בגרמניה רון פרושאור, ראש מפא"ת במשרד הביטחון תא"ל (מיל') ד"ר דני גולד, ראש האגף הביטחוני מדיני במשרד הביטחון תא"ל (מיל') דרור שלום, ראש מנהלת "חומה" במפא"ת משה פתאל ובכירים נוספים.

ברעם התייחס בדבריו גם להסרת האמברגו הגרמני על ישראל ואמר: "אמברגו כזה, אסור היה שיינקט נגד בעלת ברית של גרמניה, שנלחמת בטרור אסלאמיסטי רצחני - בין אם הוא מגיע ממשטר האייתוללות באיראן או מגיע מחמאס בעזה. כשישראל פועלת נגד איומים גרעיניים, טילים בליסטיים וטרור, אנחנו לא רק מגנים על עצמנו - אנו שומרים על העולם המערבי כולו. אנחנו עושים את העבודה הקשה, לפעמים 'המלוכלכת', שהעולם כולו היה צריך לעשות. לא נאפשר את התהוותם של איומים חדשים".

שגריר ישראל בגרמניה רון פרושאור הוסיף: "השנה אנו חוגגים 60 שנה ליחסים הדיפלומטיים בין ישראל לגרמניה. השותפות בינינו היא אסטרטגית וגרמניה היא המדינה החשובה ביותר לישראל באירופה. היום אנו מציינים אבן דרך נוספת בקשר הזה. מי היה מאמין כי 80 שנה לאחר שחרור אושוויץ, מדינת היהודים, באמצעות הטכנולוגיות שהיא מפתחת, תסייע להגן לא רק על גרמניה אלא על אירופה כולה. בני משפחתי, שנמלטו מגרמניה ערב השואה, לא היו מעלים זאת על הדעת".

ראש מפא"ת במשרד הביטחון תא"ל (מיל') גולד מסר כי "מערכת חץ הגנה על מדינת ישראל באחוזים גבוהים לאורך השנתיים האחרונות, הצילה חיים, מנעה נזקים בגוף וברכוש ואפשרה לצה"ל לבצע את משימותיו. את היכולת הזו אנחנו חולקים עם גרמניה. שיתוף הפעולה ההדוק לאורך הפרויקט של השותפים הגרמנים והישראלים מהדק את היחסים, מאפשר למידה הדדית והשתנות בהתאם לאתגרים שהאויב מפתח במקביל".