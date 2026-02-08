גרמניה: מכתב מאיים ומחסנית לאקדח נשלחו לקהילה היהודית במינכן

הקהילה היהודית של מינכן ובוואריה שבגרמניה קיבלה ביום חמישי האחרון מכתב חשוד, אשר על פי הודעת המשטרה המקומית כלל תוכן מאיים וכן מחסנית לאקדחים.

החבילה הייתה ממוענת ל"מוסד יהודי בעיר העתיקה" - מתחם הכולל את מרכז הקהילה היהודית (IKG) ואת בית הכנסת אוהל יעקב. שירותי הביטחון של הקהילה בדקו תחילה את המכתב, ובהמשך הזעיקו למקום את כוחות המשטרה.

לאחר האירוע הועבר המכתב לבדיקת הרשויות, ומחלקת החקירות הפליליות של משטרת הביטחון של מדינת בוואריה פתחה בחקירה.