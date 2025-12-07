אירינה מודרה, סגנית ראש לשכת נשיא אוקראינה, שוחחה במהלך סוף השבוע עם כתבנו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין. בראיון שהעניקה בביקור שנועד לחידוש הקשרים הכלכליים עם ירושלים, משדרת מודרה תערובת של חוסן שחושל בקרב ותקווה זהירה כי המלחמה, הנמשכת כבר שלוש שנים, עשויה סוף סוף להתקרב לסיומה, "אנחנו אופטימיים יותר היום משהיינו לפני חודשיים".

תוך כדי שהיא מצטטת "פעולות קונקרטיות שננקטו על ידי הנשיא טראמפ", מודרה מאמינה כי פתרון עשוי להיראות באופק. עם זאת, היא נחרצת בדעתה כי בעוד שאוקראינה מוכנה לדיפלומטיה, היא לא תקבל שלום בכל מחיר. "אוקראינה מחויבת לדיפלומטיה, אך דיפלומטיה המבוססת על המשפט הבינלאומי, לא רק על דרישות רוסיות", קובעת מודרה. "דרישות רוסיות אינן דיפלומטיה".

כגורם הרשמי האחראי על עניינים משפטיים בלשכתו של הנשיא וולודימיר זלנסקי מאז מרץ 2024, למודרה יש מנדט ברור לגבי מה קייב תקבל ומה לא. "הקווים האדומים" חדים וברורים. "כל הסדר המעניק פרס לתוקפנות, כל לגיטימציה לכיבוש טריטוריאלי, כל עסקה שמותירה את האוקראינים ללא הגנה מפני פלישות עתידיות – איננו יכולים לקבל זאת", היא אומרת. "לא ניתן לבקש משום מדינה להסגיר את אנשיה או את ריבונותה בתמורה לשקט זמני מצד התוקפן".

בעוד שהפסקת אש היא התנאי המיידי לתחילת שיחות, מודרה מדגישה כי המטרה הסופית היא "מסגרת המעוגנת בחוק", ולא רק הפוגה בלוחמה. היא מדגישה את הצורך בערבויות ביטחון בינלאומיות שהן "ניתנות לאכיפה ואימות" – בשונה מההבטחות של העבר. "כבר היו לנו ניירות, ואנחנו מבינים מה המשמעות שלהם – מה המשמעות של חתימה רוסית", היא אומרת בהתייחסה להסכמים כושלים מהעבר. יתרה מכך, היא מציינת כי גודלו של הצבא האוקראיני "אינו נתון למשא ומתן" מתחת לרף מסוים, כדי להבטיח הגנה עתידית.

פוטין יעמוד למשפט?

עבור מודרה, סיום הלוחמה הפיזית אינו אומר סיום הלוחמה המשפטית. כאשר היא נשאלת האם הסכם שלום עשוי לכלול חנינה להנהגה הרוסית, תגובתה מיידית."עבורי כמשפטנית, הצדק אינו נתון למשא ומתן", היא מצהירה. "שום חנינות לצד השני על המלחמה הזו ועל מעשה התוקפנות".

אוקראינה עוקבת כיום אחר למעלה מ-170,000 פשעי מלחמה רשומים. מודרה מפרטת כי האחריות חייבת להגיע עד לדרגים הגבוהים ביותר – ה"טרויקה" המורכבת מהנשיא, ראש הממשלה ושר החוץ, יחד עם המפקדים הצבאיים הבכירים.

עם זאת, היא מביעה ספקנות בנוגע לבית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC). בעודה מכירה בצווי המעצר שהוצאו נגד ולדימיר פוטין, היא מציינת שה-ICC היה "איטי מאוד" ופוליטי. "זו אינה אכזבה; זו באמת דעתנו שהם היו יכולים לעשות הרבה יותר מכיוון שהראיות ברורות מאוד", היא אומרת.

מרכיב מרכזי בתיק האחריות של מודרה הוא מנגנון הפיצויים. על פי הערכה של הבנק העולמי והנציבות האירופית מדצמבר 2024, הנזקים עמדו על כמעט 500 מיליארד דולר – מספר שרק עלה מאז. האסטרטגיה של קייב מסתמכת במידה רבה על גישה לכ-300 מיליארד דולר בנכסים ריבוניים רוסיים מוקפאים, שרובם נמצאים באירופה. בעוד שאוקראינה קיבלה הלוואה ב-2024 בגיבוי ה"רווחים" מנכסים מוקפאים אלה, מודרה מתעקשת שיש להשתמש בקרן עצמה לצורך פיצויים. "אנו מאמינים שיש הצדקה חזקה במשפט הבינלאומי להשתמש בקרן הנכסים הללו", היא מסבירה. "אם אתם לא להוטים לקחת את כספו של התוקפן, אז תצטרכו לפנות לכיסם של משלמי המיסים שלכם", היא מזהירה את השותפים במערב.

יחסי אוקראינה-ישראל

ביקורה של מודרה בישראל ציין את חידוש ועדת אוקראינה-ישראל לשיתוף פעולה סחר וכלכלי, שלא התכנסה מזה ארבע שנים. היא מאמינה ששתי האומות חולקות "מסגרת מוסרית ומעשית", ומזכירה את המושג היהודי "תיקון עולם". "זו הסיסמה שלי", היא אומרת בחיוך.

מעבר לפילוסופיה, מודרה רואה כאן ברית פרגמטית. היא טוענת שישראל, עם ניסיונה בחוסן ובבנייה מחדש תחת אש, צריכה להיות ב"מרכז השיקום של אוקראינה". היא משווקת את אוקראינה לא כמקרה סעד, אלא כהזדמנות ההשקעה הגדולה ביותר באירופה מאז 1945, ומזמינה באופן ספציפי חברות ישראליות בתחומי הטכנולוגיה הביטחונית, הבריאות, החקלאות וניהול המים. "השקעה ישראלית היא לא רק חכמה כלכלית, אלא גם נכונה היסטורית", היא אומרת. "אנחנו רוצים שעסקים ישראליים יבואו לקייב, שיהפכו לאדריכלים מרכזיים של עתיד אוקראינה".

"להילחם ולבנות מחדש", מסכמת מודרה את החוויה המשותפת לישראל ואוקראינה. "אנו מציעים למיזמים משותפים גישה לשוק עתידי עצום ולפוטנציאל צמיחה ארוך טווח. אוקראינה פתוחה לעסקים עכשיו, לא (רק) אחרי המלחמה".

"האוקראינים ימשיכו להילחם. אבל אנחנו זקוקים לתמיכה, לא נוכל לעשות זאת לבד"

למרות התמרונים המשפטיים והדיפלומטיים בדרגים הגבוהים, מציאות המלחמה נותרת מוחשית ומטלטלת עבור מודרה. היא מתארת את החיים בקייב כדואליות של "העמדת פנים שחיים חיים נורמליים" תוך כדי בילוי במקלט כל לילה שני עם בנה בן השבע. "אם אני מתוסכלת ובלי אמונה שעלינו להיות חזקים... למה שאחרים ירגישו אחרת?" היא שואלת.

"אנחנו הולכים לעבודה, הולכים לבית הספר, לפעמים בערב, אני יוצאת עם חברים לפאב לשתות בירה או יין כי אני באמת רוצה שיהיו לי חיים נורמליים", היא מסכמת. "האוקראינים ימשיכו להילחם. אבל אנחנו זקוקים לתמיכת השותפים שלנו. לא נוכל לעשות זאת לבד".