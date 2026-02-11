תוך צעקות "אללה אכבר": בן 13 פתח במסע דקירות בבי"ס בלונדון

נער בן 13 פתח אתמול (שלישי) במסע דקירות בבית ספר בבריטניה, בסיומו הותיר שני ילדים כשהם נאבקים על חייהם. האירוע הנחקר כמתקפת טרור אפשרית.

האירוע החל באמצע כיתה בבית הספר התיכון קינגסברי שברובע רנט בצפון-מערב לונדון. רגע לפני ארוחת הצוהריים, שלף הנער סכין ודקר תלמיד בן 13 בצוואר ובגב תוך שהוא צועק "אללה אכבר". שניות לאחר מכן דקר תלמיד נוסף בן 12 לעיני ילדים צורחים.

שוטרים חמושים הוזעקו למקום בעת האירוע, אך הדוקר הצליח להימלט. המשטרה המקומית עצרה חשוד בחשד לניסיון הרצח לאחר שנמצא מסתתר בקרבת מקום כשעה לאחר מכן.

לפי מקורות, הדוקר אינו תלמיד בבית הספר קינגסברי, מה שמעורר את השאלה כיצד הצליח להיכנס למבנה עם נשק מוסתר. המשטרה טרם הכריזה רשמית כי מדובר בפיגוע טרור, אולם טרם נשלל כיוון חקירה זה. השוטרים המשיכו לבצע חיפושים הקשורים לחשוד גם במהלך הלילה.