לאחר שפוטין טען שמעונו הותקף, הגיעה התגובה הרוסית

רוסיה ביצעה הלילה (שישי) מתקפה גדולה על מספר יעדים באוקראינה כולל שימוש ב-13 טילים בליסטים ויותר מ-200 כטב"מים. בקרמלין אישרו כי המתקפה הגיעה בעקבות "מתקפה הטרור" נגד מעונו של הנשיא ולדימיר פוטין, שכידוע מעולם לא הוכחה מלבד טענות בצד הרוסי.

"בתגובה למתקפת הטרור של משטר קייב על מעונו של נשיא הפדרציה הרוסית באזור נובגורוד, פתחו כוחות הצבא הרוסים במתקפה מסיבית תוך שימוש בנשק מדויק לטווח ארוך, מבוסס יבשה וימית, כולל מערכת הטילים הקרקעית לטווח בינוני אורשניק", נכתב בהצהרה הרוסית.

בין היתר, נפגעו מתקני אנרגיה באזור לבוב וכן מבנים בעיר קייב. לפחות ארבעה נהרגו ויותר מ-19 נפצעו בקייב ואף דווח כי חלקים נותקו ממים בשיא גל הקור. בלבוב כלי תקשורת רוסיים דיווחו כי התקיפה כוונה למחסן גז טבעי תת-קרקעי ענק, לא ידוע על נפגעים.

אנליסטים מערביים מאמינים כי הטיל הבליסטי ששוגר, מסוג אורשניק, הוא טיל היפרסוני מגרסה משופרת של הטיל הבליסטי לטווח בינוני RS-26 רובז' מהתקופה הסובייטית, עם טווח של יותר מ-4,000 קילומטרים ויכולת לשאת רכיבים היפרסוניים בעלי יכולת נשק גרעיני או קונבנציונליים.

חיל האוויר האוקראיני מסר כי הטיל ששוגר לאזור לבוב עקב אחר מסלול מדויק במהירות של כ-13,000 קילומטרים לשעה, אך הובהר כי סוג הטיל ששוגר טרם נקבע.

זלנסקי הגיב וחשף כי שגרירות קטאר בקייב נפגעה: "המתקפה התרחשה בדיוק בזמן שגל הקור המשמעותי מכה במדינה, וכוונה נגד חייהם הנורמליים של אנשים רגילים. מבנה השגרירות הקטארית נפגע מכטב"ם רוסי, שכן זו מדינה שעושה כל כך הרבה כדי לתווך עם רוסיה על מנת להבטיח את שחרורם של שבויי מלחמה ואזרחים המוחזקים בבתי כלא רוסיים".